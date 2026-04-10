Παρότι βρέθηκε να χάνει με δύο γκολ και υπέπεσε σε πέναλτι στα τελευταία λεπτά, η Χόφενχαϊμ πήρε το 2-2 από την Άουγκσμπουργκ.

Χωρίς νίκη για τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική αλλά ζωντανή για την έξοδο στο Champions League έμεινε η Χόφενχαϊμ, που έφερε 2-2 εκτός έδρας με την Άουγκσμπουργκ του -βασικού- Δημήτρη Γιαννούλη.

Οι Βαυαροί μπήκαν εντυπωσιακά στο ματς, καθώς πριν καν συμπληρωθεί ένα τέταρτο είχαν πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Κλοντς-Μορίς (11') και Γκρέγκοριτς (14'), με τους φιλοξενούμενους πρώτα να μειώνουν με τον Χράνατς στο 35' και εν συνεχεία να επαναφέρουν την ισορροπία με τρομερό διαγώνιο σουτ του Τουρέ (42').

Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος, το δεύτερο ήταν πολύ πιο μαζεμένο. Ακόμα κι έτσι βέβαια, δεν έλειψαν οι συγκινήσεις, καθώς οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι στα τελευταία λεπτά αλλά ο Κλοντ-Μορίς αστόχησε (85'), χάνοντας μία τεράστια ευκαιρία για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του. Εντέλει το 2-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με την Άουγκσμπουργκ να καταλαμβάνει τη δέκατη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga και τη Χόφενχαϊμ την πέμπτη.