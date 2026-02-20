Ο γενικός διευθυντής της Βέρντερ Βρέμης δήλωσε πως ο σύλλογος ακυρώνει την καλοκαιρινή περιοδεία στις ΗΠΑ, καθώς τα όσα συμβαίνουν δε συνάδουν με τις αξίες της ομάδας.

Σε μια σημαντική και συμβολική κίνηση προχωράει η Βέρντερ Βρέμης, αναφορικά με την προγραμματισμένη καλοκαιρινή της περιοδεία στις ΗΠΑ και ειδικότερα στη Μινεσότα.

Το γερμανικό κλαμπ επρόκειτο να βρεθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για προετοιμασία και φιλικές αναμετρήσεις, όμως κάτι τέτοιο -λογικά- δεν θα συμβεί, όπως αποκάλυψε ο γενικός διευθυντής, Κλάους Φίλμπρι.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του εξήγησε πως το γεγονός ότι στην Πολιτεία της Μινεσότα δυο άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από τις Αρχές, είναι κάτι που δεν συνάδει με τις αξίες και τα ιδανικά της Βέρντερ, εξ' ου και η απόφαση να μην πραγματοποιηθεί το ταξίδι.

Συν τοις άλλοις, οι αυστηροί περιορισμοί στην είσοδο στις ΗΠΑ, ενδεχομένως να επηρέαζε ορισμένους ποδοσφαιριστές, κάτι που υπήρξε επίσης αφορμή για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση.

«Δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από αστυνομικούς στην πολιτεία της Μινεσότα. Το να παίζεις σε μια πόλη που μαστίζεται από αναταραχές και όπου άνθρωποι σκοτώνονται από πυροβολισμούς δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες του συλλόγου μας. Αυτό δεν θα συμβεί εδώ».