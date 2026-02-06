Η νοοτροπία της αποτυχίας

Η Βέρντερ περνάει την πιο δύσκολη περίοδο των τελευταίων ετών και ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για το όραμα που δεν είχε ποτέ ρεαλιστικές ελπίδες και τα συνεχόμενα λάθη του τεχνικού διευθυντή Φριτς.

Το εντυπωσιακό γκολ του Τοπ και η δραματική ισοφάριση στο 94’ έμοιαζε σαν νίκη μόνο για λίγες στιγμές στο Weser Stadion. Πολύ γρήγορα, όμως, το συναίσθημα άλλαξε: ήταν σαν ήττα. Η Βέρντερ μπορεί να απέφυγε τα χειρότερα στο εντός έδρας 1-1 με την Γκλάντμπαχ, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα η διοίκηση αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα και να προχωρήσει στην αλλαγή προπονητή. Η αλληλουχία των γεγονότων δείχνει – για ακόμα μία φορά – το μέγεθος της απειρίας εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις στην πράσινη πλευρά του γερμανικού βορρά.

Λίγο πριν το κρίσιμο παιχνίδι, ο τεχνικός διευθυντής Φριτς είχε φροντίσει να στηρίξει τον Στέφεν. «Βλέπω πώς δουλεύει με την ομάδα. Δεν βλέπω παίκτες που δεν ακούν τον προπονητή τους και δεν βλέπω εσωτερικά προβλήματα», τόνισε. «Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη. Είναι ο μόνος τρόπος να αρχίσουμε να κερδίζουμε. Εμπιστευτείτε με, εμπιστευτείτε την ομάδα και όλα θα πάνε καλά», απάντησε ο προπονητής στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Ο Στέφεν είπε επίσης ότι μπορούσε να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση και τις φήμες γύρω από το μάλλον του. Η Βρέμη ήταν ακόμα το «κατάλληλο» μέρος για εκείνον, ενώ η ομάδα του είχε δείξει χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, «αν εξαιρέσουμε τα αποτελέσματα», είχε δείξει και «πρόοδο». Δεν ήταν και από τις πιο επιτυχημένες του δηλώσεις. Έτσι, λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Κυριακής (01/02), ο Φριτς έπαινε στα αποδυτήρια του προπονητικού κέντρου και ανακοίνωνε στους παίκτες την απόλυση του 56χρονου τεχνικού, λίγο πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου. Το timing δείχνει ξεκάθαρα μία κίνηση πανικού.

Μόλις τον περασμένο Νοέμβριο στην ετήσια Γενική Συνέλευση, ο Φριτς περιέγραφε στα μέλη τη σκηνή μίας ήσυχης Κυριακής το καλοκαίρι, όταν καθόταν στον κήπο του σπιτιού του και μιλούσε με έναν από τους υποψήφιους προπονητές. «Είχα απολαύσει τόσο πολύ εκείνη τη συζήτηση με τον Στέφεν και κατάλαβα αμέσως ότι είναι ιδανικός για τη Βέρντερ. Με κάθε του λέξη έβλεπα πόσο πολύ ήθελε να αναλάβει, πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον. Και μοιραστήκαμε το ίδιο όραμα». Έτσι, του πρότεινε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Η πραγματικότητα, όμως, στο ποδόσφαιρο μπορεί να διαλύσει και τις πιο γοητευτικές ιδέες.

Ο Στέφεν είχε κάνει εξαιρετική δουλειά στην Έλβερσμπεργκ, όπου είχε παντρέψει με μεγάλη επιτυχία το παρόν με το μέλλον: με πολύ περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, με πολλή καρδιά, με ακόμα περισσότερη υπομονή και με επιθετικό ποδόσφαιρο. Είχε τη φήμη ότι δίνει ευκαιρίες και βοηθά πολύ νεαρούς ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά τα στοιχεία ήταν που έψαχναν στη Βρέμη, ώστε το πρότζεκτ να μπει και πάλι στη σωστή τροχιά μετά την αποχώρηση του Όλε Βέρνερ για τη Λειψία. Ο προπονητής που επανέφερε τους Werderaner στην Bundesliga είχε φύγει λόγω διαφωνιών με τον Φριτς για την ποιότητα του ρόστερ, την κατεύθυνση που ήθελε να πάρει ο σύλλογος και την ανανέωση του συμβολαίου του.

Τα λάθη του Φριτς και του βοηθού του, Νίμαϊερ, εδώ και 1,5 χρόνο διαδέχονται το ένα το άλλο και η αλήθεια είναι ότι η αλλαγή προπονητή πιθανότατα να μην είναι αρκετή, για να σωθεί η σεζόν. Τα προβλήματα της Βέρντερ είναι πολύ βαθύτερα. Οι δυο τους έχουν κάνει διψήφιο αριθμό μεταγραφών, αλλά μόνο ένας από αυτούς που αποκτήθηκαν μπορεί να θεωρηθεί βασικός. «Πιστεύω ότι η κριτική είναι κάτι το φυσιολογικό και μέρος της διαδικασίας», τόνισε ο Φριτς στην κάμερα του DAZN μετά το τελευταίο παιχνίδι. «Θα την αντιμετωπίσω. Μπορώ να τη διαχειριστώ», πριν το ύφος του γίνει πιο σκοτεινό, σκύψει το κεφάλι και συνεχίσει: «πρέπει να τη διαχειριστώ». Ήταν σαν ένα μήνυμα περισσότερο στον εαυτό του.

Το καλοκαίρι οι αλλαγές στο ρόστερ έριξαν τον μέσο όρο ηλικίας κατά 3 χρόνια, όμως στο τέλος τα ρίσκα και η προχειρότητα σε πολλές περιπτώσεις δεν άφηναν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Ειδικά, όταν ο Νίμαϊερ έδωσε συνέντευξη στην Bild, λέγοντας ότι δεν μπορούν να γίνουν άλλες μεταγραφές δανεικών, καθώς είχαν ήδη αποκτηθεί οι 6 που επιτρέπονταν από τον κανονισμό. Έπρεπε να τον διορθώσει το transfermarkt.de, που ενημέρωσε ευγενικά ότι ο κανόνας είναι 6+6 (τόσοι από το εγχώριο πρωτάθλημα και άλλοι τόσοι από το εξωτερικό). Ο Νίμαϊερ αναγκάστηκε να αποδώσει την ντροπιαστική στιγμή σε «επικοινωνιακό λάθος».

Σε καμία περίπτωση η Βέρντερ δεν ήταν έτοιμη για αλλαγή στον πάγκο το προηγούμενο καλοκαίρι και μάλλον δεν είναι ούτε τώρα. Δεν ήταν καν έτοιμη για την αλλαγή φιλοσοφίας: μεταγραφές νεαρών ταλαντούχων παικτών, που θα γέμιζαν τα ταμεία τα επόμενα χρόνια και θα επέτρεπαν αυτού του είδους την «κυκλική οικονομία». Τελικά, αυτό που έχουμε δει είναι ένα περιορισμένων δυνατοτήτων, πολλά προβλήματα τραυματισμών και κρίσιμα που έκανε ο ίδιος ο Στέφεν (αλλαγή συστήματος, αχρείαστο rotation, δοκιμές παικτών σε άλλες θέσεις από τις φυσικές τους). Έπειτα από 21 παιχνίδια είχε τον δεύτερο χειρότερο μέσο όρο βαθμών στην ιστορία του συλλόγου. Έμεινε στον πάγκο μόλις για 215 μέρες και στον 21ο αιώνα μόνο ο Άνφανγκ είχε κάτσει για λιγότερο, αποχωρώντας όμως για εξωαγωνιστικούς λόγους.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι, αλλά αυτή τη στιγμή προτεραιότητά μας είναι η παραμονή», παραδέχθηκε ο Φριτς, που είδε τις αυταπάτες του να διαλύονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πριν καταλήξει στη λύση του Ντάνιελ Τιούνε, ο οποίος απολύθηκε από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ τον περασμένο Οκτώβριο, είδε τους Μπο Σβένσον και ο Μπο Χένρικσεν να του ρίχνουν… άκυρο, έχοντας ενστάσεις για την ποιότητα και τις δυνατότητες του ρόστερ. «Κανένας προπονητής δεν αρνήθηκε την πρόταση της Βέρντερ», έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο Φριτς, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες και χωρίς ουσιαστικά κανένας να τον πιστέψει.

Ο 45χρονος πρώην παίκτης των «πράσινων» βρίσκεται στο στόχαστρο των οπαδών. Και όχι άδικα. Η καμπάνια «Ως εδώ» ξεκίνησε ηλεκτρονικά, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι 7.000 υπογραφές που απαιτούνται για το δικαίωμα σύγκλισης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Απομένουν λιγότερες από 500, για να φτάσουμε στο στόχο και μοναδικό θέμα συζήτησης θα είναι ο Φριτς και η αξιολόγηση της δουλειάς του. «Λαμβάνουμε την κατάσταση πολύ σοβαρά», σχολίασε ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Χες-Γκρούνεβαλντ, που αποκάλυψε ότι δεν «υποχρεωτικό» να γίνει δεκτή η αίτηση, αλλά μόλις μαζευτούν οι υπογραφές θα «εξεταστεί». «Παρακολουθούμε την πορεία που έχει θέσει η διοικητική ομάδα από το καλοκαίρι και έχουμε εμπιστοσύνη στον Φριτς», ολοκλήρωσε.

Όσο και να θέλει να τον στηρίξει, αποφεύγοντας τα σενάρια αλλαγής, η επόμενη επιλογή του τεχνικού διευθυντή θυμίζει σε πολλά την – αποτυχημένη – προηγούμενη. Ο Τιούνε δεν έχει δουλέψει ποτέ ξανά στην Bundesliga. Η έλλειψη εμπειρίας στην πιο δύσκολη στιγμή των τελευταίων ετών θα έπρεπε να είναι ανασταλτικός παράγοντας; Η Βέρντερ πανηγύρισε νίκη για τελευταία φορά στις 7 Νοεμβρίου του 2025, κάνοντας το χειρότερο σερί της (10 αγώνες χωρίς επιτυχία) από το 2017-18, ενώ έχει 11 λιγότερους βαθμούς σε σχέση με το ίδιο σημείο της σεζόν πέρυσι.

Ο νέος προπονητής, πάντως, δηλώνει «σίγουρος» για την ποιότητα του ρόστερ και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του κόντρα στην έδρα της Φράιμπουργκ, που έχει κερδίσει τα 6 από τα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Πριν ακολουθήσει η αναμέτρηση με την Μπάγερν… Τι μπορεί να πάει στραβά;

