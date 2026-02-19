Η Μπάγερν Μονάχου προετοιμάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες για την αναμέτρηση κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης .

Η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης το Σάββατο (21/2) και για αυτό το λόγο προπονείται σε αντίξοες συνθήκες, για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, καταγράφεται η βαριά χιονόπτωση στο προπονητικό κέντρο των Βαυαρών που είναι τόσο ακραία, καθώς η μπάλα κυλάει με δυσκολία και τα πάντα να είναι καλυμμένα με χιόνι. Όπως φαίνεται οι άνθρωποι της ομάδας καθάρισαν με εκχιονιστικά ορισμένα σημεία για να διευκολυνθούν οι παίκτες. Ο Βινσέντ Κομπανί πάντως προειδοποίησε τους ποδοσφαιριστές του να είναι... προσεκτικοί.

Οι Βαυαροί θα κοντραριστούν σε ένα δύσκολο παιχνίδι με την Άιντραχτ, πριν το μεγάλο ντέρμπι με την Ντόρτμουντ το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.