Μπάγερν Μονάχου: Προπόνηση με βαριά χιονόπτωση
Η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης το Σάββατο (21/2) και για αυτό το λόγο προπονείται σε αντίξοες συνθήκες, για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, καταγράφεται η βαριά χιονόπτωση στο προπονητικό κέντρο των Βαυαρών που είναι τόσο ακραία, καθώς η μπάλα κυλάει με δυσκολία και τα πάντα να είναι καλυμμένα με χιόνι. Όπως φαίνεται οι άνθρωποι της ομάδας καθάρισαν με εκχιονιστικά ορισμένα σημεία για να διευκολυνθούν οι παίκτες. Ο Βινσέντ Κομπανί πάντως προειδοποίησε τους ποδοσφαιριστές του να είναι... προσεκτικοί.
Οι Βαυαροί θα κοντραριστούν σε ένα δύσκολο παιχνίδι με την Άιντραχτ, πριν το μεγάλο ντέρμπι με την Ντόρτμουντ το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.
🇩🇪❄️ Bayern Munich players training in heavy snowfall ahead of the match against Frankfurt on Saturday! 🥶 (@kerry_hau) pic.twitter.com/u8QEkC050l— EuroFoot (@eurofootcom) February 19, 2026
