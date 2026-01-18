Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Άιντραχτ αποτελεί ο Ντίνο Τοπμέλερ μετά από την ισοπαλία κόντρα στην Βέρντερ Βρέμης.

Ο Ντίνο Τοπμέλερ δεν συνεχίζει στον πάγκο της Άιντραχτ, με την γερμανική ομάδα να ανακοινώνει και επίσημα την αποχώρησή του. Η απόφαση βασίστηκε στην ανάλυση της απόδοσης της ομάδας τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων των τριών πρώτων αγώνων του 2026.

Ο 45χρονος προπονητής είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας το 2023 και ολοκλήρωσε 121 παιχνίδια συνολικά. Η απόφαση πάρθηκε μία ημέρα μετά την ισοπαλία με 3-3 της Άιντραχτ απέναντι στην Βέρντερ Βρέμης και βρίσκεται στην 7η θέση με 27 βαθμούς. Ο ίδιος μετά την ανακοίνωση της ομάδας τόνισε: «Θα ήθελα πολύ να συνεχίσω να εργάζομαι με αυτή την ομάδα και να συνεχίσω να αντιμετωπίζω τις προκλήσεις που έρχονται, αλλά αποδέχομαι την απόφαση».

Ο Ντένις Σμιτ θα αναλάβει τα καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή μέχρι να βρεθεί ο επόμενος διάδοχος του συλλόγου. Ο Σμιτ, προπονητής της Κ21 θα κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στην Καραμπάκ στην 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και θα έχει μαζί του και τον προπονητή Κ19, Αλεξάντερ Μάιερ.