Σημαντικό διπλό για τη Λεβερκούζεν, που επικράτησε 3-1 της Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη. Σοκ για τη Λειψία, καθώς ηττήθηκε 2-1 από τη Μάιντζ εντός έδρας.

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις πανηγύρισε η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που επικράτησε 3-1 της Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη και βρέθηκε μόλις στο -1 από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.

Οι Ασπιρίνες πήραν το προβάδισμα στο 26' με εξαιρετικό τελείωμα του Αρτούρ από πλάγια θέση, ενώ επτά λεπτά αργότερα, ο Τίλμαν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με συρτό σουτ. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μπουν ξανά στο παιχνίδι στο 49', όταν μετά από φάση διαρκείας, ο Κοχ έστειλε με διπλή προσπάθεια την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, η αποβολή του Σκιρί στο 70' επέτρεψε στην... εκ νέου αντίπαλο του Ολυμπιακού να διατηρήσει το προβάδισμα και μάλιστα να το αυξήσει με τον Γκαρθία στις καθυστερήσεις, με την Άιντραχτ από την άλλη να χάνει για τέταρτο ματς σερί...

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν

Μπλάσβιχ - Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα - Αρτούρ, Φερνάντες (64' Παλάσιος), Γκαρθία, Γκριμάλδο - Τίλμαν (82' Πόκου), Κοφάν (72' Σικ), Τεριέ (64' Χόφμαν)

«Διπλό» σωτηρίας για τη Μάιντζ στη Λειψία

Η Μάιντζ έκανε την έκπληξη σττην έδρα της Λειψίας, καθώς επικράτησε με ανατροπή 2-1 και βάζει σε κίνδυνο την παρουσία των Ταύρων εντός της πρώτης τετράδας της Bundesliga. Αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Χάρντερ στο 40΄,η Μάιντζ ισοφάρισε με πέναλτι του Αμιρί και έφερε τούμπα το ματς στο 49΄με σκόρερ τον Σιλάς για να ξεκολλήσει από την επικίνδυνη ζώνη.

Νέα νίκη για Άουγκσμπουργκ

Έχοντας πάρει φόρα από το μεγάλο διπλό ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου, η Άουγκσμπουργκ του απόντα, λόγω τραυματισμού, Δημήτρη Γιαννούλη, σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, λυγίζοντας με 2-1 τη Σεντ Πάουλι εντός έδρας και ξεφεύγοντας έτσι στο +4 από την τελευταία τριάδα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βαυαρούς, ο Γκρέγκοριτς, που σημείωσε δύο γκολ (41', 59'), με τον Σινάνι να σκοράρει με πέναλτι στο 32ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους, που είχαν τον Μανώλη Σάλιακα στον πάγκο. Η ήττα αυτή, άφησε τη Σεντ Πάουλι στο -4 από τη σωτηρία.

Λύτρωση στο τέλος για Βέρντερ

Μετά από τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Γκλάντμπαχ άγγιξε την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, αλλά ισοφαρίστηκε σε 1-1 στο τέλος από τη Βέρντερ Βρέμης. Το γκολ του Ταμπάκοβιτς στο 61' έδωσε το προβάδισμα στα Πουλάρια, με τον Τοπ να λυτρώνει τους πράσινους στις καθυστερήσεις. Ακόμα κι έτσι πάντως, οι γηπεδούχοι έμειναν έμειναν χωρίς νίκη για δέκατη συνεχόμενη αγωνιστική και παραμένουν μπλεγμένοι, καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή, βρίσκονται μόλις στο +1 από τη θέση που οδηγεί στα μπαράζ παραμονής!

Συνεχίζεται το σερί της Χόφενχαϊμ

Δεν σταματάει πουθενά η Χόφενχαϊμ, η οποία επικράτησε 3-1 επί της Ουνιόν Βερολίνου, έφτασε τις πέντε σερ νίκες στη Bundesliga και παραμέει σταθερά στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Τα γκολ του Κράμαριτς στο 42΄και το 45΄έχτισαν τα θεμέλια στο πρώτο μέρους για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έφτασαν στο 3-0 στο 47΄με αυτογκόλ του Λεϊτέ. Το μόνο που κατάφερε η Ουνιόν να μειώσει στο τελικό 3-1 με τον Κεντίρα στο 68΄.