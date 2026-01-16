Και με τη... βούλα στην Χάιντενχαϊμ ο Στεργίου

Στην Χάιντενχαϊμ για το υπόλοιπο της σεζόν θα αγωνιστεί ο Λεωνίδας Στεργίου καθώς παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Στουτγκάρδη.

Έπειτα από ένα... φτωχό πρώτο εξάμηνο με μόλις δύο συμμετοχές στην πρώτη ομάδα και τέσσερις στη δεύτερη, ο Λεωνίδας Στεργίου θα αγωνιστεί για επόμενο εξάμηνο στη Χάιντενχαϊμ με τη μορφή δανεισμού, κάτι που είχαν κάνει γνωστό τα γερμανικά ΜΜΕ.

Ο γερμανικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου δεξιού ακραίου μπακ, ο οποίος είναι διεθνής με την Ελβετία αλλά έχει ελληνικές ρίζες, και θα τον έχει για τους επόμενους έξι μήνες στο ενεργητικό του.

Ο ταλαντούχος αμυντικός αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 με τη μορφή δανεισμού από τη Σεντ Γκάλεν και το επόμενο καλοκαίρι βγήκαν από τα ταμεία περίπου 2 εκατ. ευρώ για να γίνει μόνιμος κάτοικος Στουτγκάρδης.