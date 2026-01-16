Και με τη... βούλα στην Χάιντενχαϊμ ο Στεργίου
Έπειτα από ένα... φτωχό πρώτο εξάμηνο με μόλις δύο συμμετοχές στην πρώτη ομάδα και τέσσερις στη δεύτερη, ο Λεωνίδας Στεργίου θα αγωνιστεί για επόμενο εξάμηνο στη Χάιντενχαϊμ με τη μορφή δανεισμού, κάτι που είχαν κάνει γνωστό τα γερμανικά ΜΜΕ.
Ο γερμανικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου δεξιού ακραίου μπακ, ο οποίος είναι διεθνής με την Ελβετία αλλά έχει ελληνικές ρίζες, και θα τον έχει για τους επόμενους έξι μήνες στο ενεργητικό του.
Ο ταλαντούχος αμυντικός αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 με τη μορφή δανεισμού από τη Σεντ Γκάλεν και το επόμενο καλοκαίρι βγήκαν από τα ταμεία περίπου 2 εκατ. ευρώ για να γίνει μόνιμος κάτοικος Στουτγκάρδης.
Leonidas Stergiou wechselt auf Leihbasis vom VfB Stuttgart zum FCH! 🤝— 1. FC Heidenheim 1846 e. V. (@FCH1846) January 15, 2026
Zur Meldung: 👉 https://t.co/npPIETLlqq pic.twitter.com/Q6esXp2jKx
