Γκλάντμπαχ - Κολωνία 3-1: Ζευγάρωσε τις νίκες με άνετη τριάρα
Ζευγάρωσε τις νίκες της η Γκλάντμπαχ. Τα Κριάρια πήραν... φόρα μετά την παρθενική τους νίκη στη σεζόν κι έδωσαν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας 3-1 επί της Κολωνίας.
Τον δρόμο της νίκης για τα Πουλάρια άνοιξε το γκολ του Σάντερ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, προτού ακολουθήσουν ακόμα δυο γκολ μετά την ανάπαυλα. Αρχικά στο 61΄ο Ντικς έκανε το 2-0 από την άσπρη βούλα, ενώ τρία λεπτά αργότερα τη σκυτάλη πήρε ο Ταμπάκοβιτς για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ. Το μόνο που κατάφερε η Κολωνία ήταν να μειώσει στο τελικό 3-1 στο 90΄+2΄με πέναλτι του Βάλντσμιντ.
