Μετά από ένα ασύλληπτο ξεκίνημα στη σεζόν με 16 νίκες, η Μπάγερν μπορεί να έσωσε τον βαθμό στο 90΄+3΄κόντρα στην Ουνιόν (2-2), αλλά όχι και το απόλυτο στην πρώτη φετινή της γκέλα.

Ουνιόν - Μπάγερν 2-2

Κι όμως, έγινε κι αυτό... Το ασταμάτητο τρένο της Μπάγερν πάτησε για πρώτη φορά φρένο στο Βερολίνο, εκεί όπου η Ουνιόν δεν δείλιασε μπροστά στους απόλυτους Βαυαρούς των 16 σερί νικών και έστησε μπλόκο, ικανό για να τους εκτροχιάσει από τις διαδοχικές νίκες. Οι γηπεδούχοι μάλιστα βρέθηκαν δευτερόλεπτα μακριά από το τρίποντο, όμως με γκολ του Κέιν στο 90΄+3΄η Μπάγερν έσωσε τουλάχιστον τον βαθμό με το τελικό 2-2.

Αφού έριξαν προειδοποιητική βολή με ακυρωθέν γκολ του Ανσά στο 10΄, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 27΄με γκολ του Ντέκι. Δέκα λεπτά αργότερα ωστόσο οι Βαυαροί ισοφάρισαν με ασύλληπτο γκολ του Λουίς Ντίας, ο οποίος με ντρίμπλα κοντά στη γραμμή του άουτ και άπιαστο τελείωμα από - οριακά αδύνατη γωνία - βρήκε δίχτυα για το 1-1. Στο 45΄μάλιστα ο Κολομβιανός θα μπορούσε να είχε υπογράψει την ανατροπή αλλά αστόχησε τραγικά σε τετ-α-τετ, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην Ουνιόν να ανακτήσει το προβάδισμα.

Στο 83΄συγκεκριμένα κι έπειτα από ασθενές διώξιμο του Κέιν, η μπάλα στρώθηκε στον Ντέκι που με τελείωμα από κοντά νίκησε τον Νόιερ για το 2-1. Ακόμα κι έτσι πάντως, η Μπάγερν βρήκε τον τρόπο να αποφύγει την ήττα. Στο 90΄+3΄η άμυνα της Ουνιόν αδράνησε κι άφησε ολομόναχο τον Χάρι Κέιν στην καρδιά της περιοχής που με καρφωτή κεφαλιά την τιμώρησε για το τελικό 2-2.

Αμβούργο - Ντόρτμουντ 1-1

Η Ντόρτμουντ πάντως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις γκέλες των Μπάγερν και Λειψία, καθώς με τη σειρά της τα χάλασε στο τέλος όταν ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις από το Αμβούργο και με το τελικό 1-1 περιορίστηκε στην τρίτη θέση, επτά βαθμούς μακριά από την κορυφή. Οι Βεστφαλοί είχαν ανοίξει το σκορ από το 64΄με γκολ του Τσουκουεμέκα, όμως το Αμβούργο έμεινε ζωντανό στο ματς και ισοφάρισε στο 90΄+7΄με κεφαλιά του Κονιγκσντόρφερ για το 1-1 που χάλασε τα σχέδια των Βεστφαλών για αναρρίχηση στη βαθμολογία.

Λεβερκούζεν - Χάιντενχαϊμ 6-0

Έστησε... πάρτι με καλεσμένη τη Χάιντενχαϊμ η Μπάγερ Λεβερκούζεν και συνήλθε ιδανικά από την τριάρα της Μπάγερν Μονάχου την προηγούμενη. Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο μάλιστα, αφού διέλυσε μα εκκωφαντική εξάρα (6-0) την αντίπαλό της και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας της Bundesliga.

Οι Ασπιρίνες μπήκαν με στιλ... «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε» στο παιχνίδι και μπόρεσαν να ξεμπερδέψουν άνετα από το πρώτο μέρος. Ο Σικ με ντοπιέτα (2'&22') και οι Χόφμαν (16'), Πόκου (27') και Μαζά (45+1') έστειλαν την ομάδα τους στα αποδυτήρια με αέρα πέντε τερμάτων και ο Αλγερινός στο 53' απλά έβαλε το κερασάκι στην τούρτα διαμορφώνοντας από νωρίς το θριαμβευτικό 6-0.

Χόφενχαϊμ - Λειψία 3-1

Τα έκανε... θάλασσα στην έδρα της Χόφενχαϊμ η Λειψία. Οι Ταύροι απέτυχαν να εκμεταλλευτούν την γκέλα της Μπάγερν και να μειώσουν την απόστασή τους από την κορυφή, αφού ηττήθηκαν με 3-1. Αντίθετα, η ομάδα του Ίλτσερ με το σπουδαίο τρίποντο ανέβηκε στην 5η και συνεχίζει να κάνει θαρραλέα ευρωπαϊκά όνειρα.

Ο Ντιομαντέ μόλις στο 9' έβαλε μπροστά στο σκορ τη Λειψία, αλλά η Χόφενχαϊμ με τα τέρματα των Χαϊντάρι και Λεμπερλέ στο 20' και το 38' γύρισε τούμπα το παιχνίδι. Ο Πρόμελ «χτύπησε» στο 79' και κλείδωσε τη νίκη των γηπεδούχων.