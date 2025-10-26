Bundesliga: Ασταμάτητη η Λεβερκούζεν, ανατροπή και τρίτη θέση για τη Στουτγκάρδη
Η Λεβερκούζεν άφησε γρήγορα πίσω της το «βαρύ» 2-7 από την Παρί Σεν Ζερμέν δίνοντας συνέχεια στο νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων στην Bundesliga. Οι Ασπιρίνες επιβλήθηκαν της Φράιμπουργκ με 2-0 φτάνοντας τους 17 βαθμούς. Ανώτερη η ομάδα του Κάσπερ Χιούμλαντ, προηγήθηκε με τον «κεραυνό» του Πόκου μετά το υπέροχο τακουνάκι του Γκαρθία. Η κεφαλιά του Ταπσόμπα στο 52' «κλείδωσε» τη νίκη, ενώ η Φράιμπουργκ τελείωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Λίνχαρτ στο 74' παραμένοντας στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα.
Συνέχεια στην... ξέφρενη πορεία της έδωσε και η Στουτγκάρδη που μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Μάιντς, κατάφερε ωστόσο να γυρίσει «τούμπα» το παιχνίδι και να πάρει τη νίκη (2-1) που την... πλάσαρε στην τρίτη θέση της Bundesliga. Η Μάιντς έκανε το 0-1 με το εύστοχο πέναλτι του Αμίρι στο 41', η χαρά της όμως δεν διήρκησε πολύ μιας και ο Φούριχ με ένα φανταστικό εκτός έδρας σουτ ισοφάρισε. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε από τον Ουντάβ που «τσίμπησε» υπέροχα την μπάλα για το τελικό 2-1. Στους 18 βαθμούς η Στουτγκάρδη, παρέμεινε εντός της ζώνης του υποβιβασμού η Μάιντς.
Η βαθμολογία της Bundesliga
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.