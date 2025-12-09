Η Όπρα προσφέρει 1,5 εκατ. € στον Σβαϊνστάιγκερ για αποκλειστική συνέντευξη, με επίκεντρο καριέρα, ζωή και διαζύγιο με την Ιβανόβιτς.

Η προσωπική ζωή του Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ και της Άνα Ιβανόβιτς βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά με πρωταγωνίστρια τη διάσημη παρουσιάστρια Όπρα Ουίνφρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Όπρα έχει προσεγγίσει τον πρώην αρχηγό της γερμανικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, ζητώντας του μια αποκλειστική συνέντευξη για τη νέα σεζόν της εκπομπής της.

Η παρουσιάστρια φέρεται να είναι διατεθειμένη να προσφέρει 1.500.000 ευρώ για να ακούσει την προσωπική του ιστορία από τις επιτυχίες του στο ποδόσφαιρο, τις μεγάλες μεταγραφές και την οικογενειακή ζωή του, μέχρι τις προκλήσεις και το διαζύγιο με την Άνα Ιβανόβιτς.

Η Όπρα, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, είναι γοητευμένη από τον ήρεμο χαρακτήρα του Σβαϊνστάιγκερ και πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει μια ιστορία που θυμίζει ταινία, πέρα από την απλή αθλητική συνέντευξη. Η ομάδα της παρουσιάστριας έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του Σβαϊνστάιγκερ για εβδομάδες, προσφέροντας τα μέγιστα για μια αποκλειστική συνάντηση.

Η είδηση αυτή έχει φτάσει και στην Άνα Ιβανόβιτς, η οποία, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους: «Η Άνα ποτέ δεν αγαπούσε την δημοσιότητα. Ζει μια ήρεμη ζωή, αφιερωμένη στην οικογένειά της. Αν ο Μπάστιαν αποφασίσει να συμμετάσχει, θα το σεβαστεί, αρκεί να μην εστιάσουν σε προσωπικές λεπτομέρειες του γάμου», αναφέρουν οι πηγές.



Αν και η Άνα Ιβανόβιτς και ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ έχουν πάρει χωριστούς δρόμους η ιστορία τους εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στον κόσμο του αθλητισμού. Η σχέση τους, που ξεκίνησε με διακριτικότητα, γρήγορα απέκτησε παγκόσμια απήχηση, ενώ ο γάμος τους στη Βενετία το 2016 χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα της χρονιάς. Παρά τη δημοσιότητα και τη λάμψη υπήρχαν προβλήματα στον γάμο τους. Το ζευγάρι όμως ποτέ δεν επιβεβαίωσε ή διέψευσε τις φήμες, κρατώντας έτσι ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από την προσωπική τους ζωή. Ακριβώς αυτό το στοιχείο της αινιγματικής πλευράς φαίνεται να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της Όπρα, που το βλέπει ως «χρυσωρυχείο» για την εκπομπή της. Σκοπεύει να αφιερώσει ειδικό επεισόδιο σε αθλητές που κατάφεραν να ξαναχτίσουν την ταυτότητά τους μετά το τέλος της καριέρας τους.