Η ισχυρή αντίσταση της Κολωνίας απέναντι στην Ντόρτμουντ κάμφθηκε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Μπάιερ έδωσε τη λύση και τη νίκη στην ομάδα του (1-0) που βρίσκεται πλέον στην 3η θέση της Bundesliga.

Η τεσσάρα απέναντι στην Κοπεγχάγη για το Champions League σήμανε αντεπίθεση για την Ντόρτμουντ που αγνοούσε τη νίκη στην Bundesliga τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Παραλίγο οι Βεστφαλοί να χάσουν κι άλλο έδαφος, μιας και η Κολωνία αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτική στην συνεχή πίεση της Ντόρτμουντ και «λύγισε» μόλις στο... έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, με το τελικό 1-0 να φέρνει την ομάδα του Νίκο Κόβατς στην 3η θέση με 17 βαθμούς.

Ανώτεροι σε όλο το ματς οι Βεστφαλοί, με την Κολωνία να τελείωσε το ματς χωρίς τελική εντός εστίας. Το... σφυροκόπημα της Ντόρτμουντ ξεκίνησε από νωρίς, με τις προσπάθειες των παικτών του Κόβατς να καταλήγουν είτε για λίγα εκατοστά άουτ, είτε πάνω στον εξαιρετικό Σβάμπε. Η «λύτρωση» ήρθε τελικά στο 90+6', όταν σε φάση διαρκείας ο Μπάιερ, που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς νωρίτερα, εκτέλεσε μέσα από την περιοχή νικώντας στο φινάλε τον Σβάμπε.