Με «χρυσό» σκόρερ τον Γκρουλ, η Βέρντερ Βρέμης υπέταξε την Ουνιόν Βερολίνου (1-0), την έβαλε από κάτω της και ανέβηκε στα πρόθυρα των ευρωπαϊκών εισιτηρίων της Bundesliga.

Μπήκε στο ματς 12η στην Bundesliga και βγήκε από αυτό μια ανάσα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια του πρωταθλήματος. Η Βέρντερ Βρέμης άφησε πίσω της την ισοπαλία με τη Χάιντενχαϊμ και υπέταξε στην έδρα της την Ουνιόν Βερολίνου (1-0).

Έτσι, την προσπέρασε στη βαθμολογία, την άφησε 10η και η ίδια ανέβηκε στην 7η θέση, στην ισοβαθμία με την 6η Κολωνία. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν την πρωτοβουλία από την αρχή του παιχνιδιού και για καλή τους τύχη δικαιώθηκαν. Στο 72ο λεπτό οπ Μαρκ Γκρουλ με φανταστικό φαλτσαριστό πλασέ από τη γωνία της περιοχής έστειλε την μπάλα στο... παραθυράκι και χάρισε το σημαντικότατο τρίποντο στη Βέρντερ.