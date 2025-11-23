Bundesliga: Υψηλές πτήσεις για Λειψία, βλέπει Ευρώπη η Ουνιόν
Τον δρόμο προς τις επιτυχίες βρήκε ξανά η Λειψία που επικράτησε 2-0 επί της Βέρντερ Βρέμης και παρέμεινε στη δεύτερη θέση της Bundesliga, στο -6 από την πρωτοπόρο Μπάγερν. Έπειτα από ένα πρώτο μέρος χωρίς γκολ, οι Ταύροι προηγήθηκαν στο 63΄με σκόρερ τον Ουεντραόγκο, ενώ κλείδωσε το τρίποντο με υπογραφή του Σλάγκερ στο 80΄.
Λίγη ώρα αργότερα η Ουνιόν Βερολίνου πέρασε από την έδρα της Ζανκτ Πάουλι του Σάλιακα με 1-0 και ονειρεύεται την έξοδο στην Ευρώπη. Το γκολ του Κεντίρα στο 44΄αρκούσε για να χαρίσει το τρίποντο στους πρωτευουσιάνους που ανέβηκαν στην 8η θέση, πέντε βαθμούς μακριά από τις ευρωπαϊκές θέσεις.
