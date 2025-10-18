Με νίκες συνέχισαν Λειψία και Στουτγκάρδη που πήραν το «τρίποντο» απέναντι σε Αμβούργο και Βόλφσμπουργκ, αντίστοιχα, ενώ η Λεβερκούζεν ζορίστηκε στην έδρα της Μάιντς φεύγοντας ωστόσο με το υπέρ της 4-3.

Λειψία - Αμβούργο 2-1

Η Λειψία έκαμψε την αντίσταση του Αμβούργου και με πρωταγωνιστή τον Μπαουμγκάρτνερ επιβλήθηκε με 2-1 ανεβαίνοντας στην δεύτερη θέση της Bundesliga. Το σκορ για τους ανώτερους στο α' ημίχρονο Ταύρους άνοιξε ο Μπαουμγκάρτνερ στο 45' με ωραία κεφαλιά. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν προσωρινά με τον Λοκόνγκα στο 48', προτού ο μέσος της Λειψίας δώσει εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του που κράτησε το υπέρ της 2-1 μέχρι το φινάλε.

Μάιντς - Λεβερκούζεν 3-4

Φεστιβάλ από γκολ με νικήτρια τη Λεβερκούζεν! Σε έναν αγώνα με τις άμυνες... απούσες, οι Ασπιρίνες κατάφεραν να λυγίσουν τη Μάιντς με το τελικό 4-3 και να ανέβουν στην πέμπτη θέση της Bundesliga. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-0 χάρη σε γκολ των Γκριμάλδο (11΄) και Κοφανέ (24΄) στο πρώτο ημίωρο, με τη Μάιντς να μειώνει στο 34΄με γκολ του Λι-Τζαέ-Σουνγκ. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Γκριμάλδο επανέφερε τη διαφορά στα δυο γκολ, προτού ο Αμιρί μειώσει με πέναλτι στο 71΄για το 2-3. Στο 87΄ο Τεριέ έκανε το 4-2 για τη Λεβερκούζεν, με τη Μάιντς απλώς να μειώνει απλά στο γκολ με υπογραφή του Σιέμπ για το τελικό 4-3.

Βόλφσμπουργκ - Στουτγκάρδη 0-3

Η Στουτγκάρδη έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική της πορεία, επικράτησε της Βόλφσμπυοργκ του βασικού Κουλιεράκη με 3-0 και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Ο Τόμας έκανε το 1-0 στο 35ο λεπτό, με τη νίκη να «κλειδώνει» ουσιαστικά στο 55' με το γκολ του Μίτελσταντ. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 80' ο Στίλερ, με τους Λύκους να παραμένουν σε απόσταση αναπνοής από την ζώνη του υποβιβασμού.

Κολωνία - Άουγκσμπουργκ 1-1

Πολύ σκληρή για να... χάσει αποδείχθηκε η Κολωνία, που, παρ'ότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, απέσπασε τον βαθμό της ισοπαλίας από την Άουγκσμπουργκ και συνέχισε στην 6η θέση της Bundesliga. Οι φιλοξενούμενοι του βασικού Δημήτρη Γιαννούλη άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Ρίντερ στο 54ο λεπτό, όμως η Κολωνία είπε την τελευταία λέξη, βρίσκοντας το σημαντικό γκολ της ισοφάρισης με τον Ελ Μαλά στο 76.

Χάιντενχαϊμ - Βέρντερ Βρέμης 2-2

Το... ροντέο του Χάιντενχαϊμ - Βέρντερ δεν άφησε καμία ικανοποιημένη. Αλληλοεξοντώθηκαν στην έδρα της πρώτης (2-2), που έμεινε εντός της επικίνδυνης ζώνης, με την ομάδα της Βρέμης να παραμένει 11η. Οι φιλοξενουμενοι προηγήθηκαν δις με τους Γκρουλ (50') και Στάγκε (69'), όμως η Χάιντενχαϊμ βρήκε ισάριθμες απαντήσεις με τους Σκίμερ (67') και Φόρενμπακ (83') και απέφυγε την ήττα με αυταπάρνηση.

