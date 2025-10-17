Επιστροφή στις νίκες για την Ουνιόν Βερολίνου, η οποία επικράτησε εντός έδρας της Γκλάντμπαχ με 3-1 ανεβαίνοντας στην 7η θέση της Bundesliga, με την αντίπαλό της να παραμένει ουραγός.

Η Ουνιόν Βερολίνου πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στην Γκλάντμπαχ, της οποίας επιβλήθηκε με 3-1 εντός έδρας «βυθίζοντάς» την κι άλλο στην βαθμολογία της Bundesliga, καθώς παραμένει στην τελευταία θέση ούσα η μόνη ομάδα χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς παίρνοντας προβάδισμα μόλις στο 3ο λεπτό. Μετά από κόρνερ, ο Ντοέχι πήδηξε ψηλότερα από όλους, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο ίδιος παίκτης στο 26' διπλασίασε τα τέρματα της Ουνιόν με... ριμπάουντ από την ενέργεια του Ανσά που σταμάτησε στο δοκάρι. Παρ' όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 33' με το πλασέ του Ταμπάκοβιτς που βρέθηκε ανενόχλητος από πλεονεκτική θέση. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο με λιγότερες φάσεις στις δύο εστίες, ο Κεντίρα με μακρινό σουτ «σφράγισε» τη νίκη διαμορφώνοντας το το τελικό 3-1.