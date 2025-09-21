Με δύο δάχτυλα... λιγότερα πανηγύρισε ο Λούκα Βούσκοβιτς την ιστορική νίκη του Αμβούργου επί της Χάιντενχαϊμ, μιας και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του!

Ο Λούκα Βούσκοβιτς είναι αναμφίβολα ένας από τους παίκτες που θέλει ο προπονητής στην ομάδα του, με το περίσσιο πάθος να είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει.

O 18χρονος παίκτης του Αμβούργου, που αγωνίζεται στην γερμανική ομάδα ως δανεικός από την Τότεναμ, σκόραρε το ιστορικό πρώτο γκολ του Αμβούργου, επτά χρόνια μετά την επιστροφή του συλλόγου στην Bundesliga. Και μάλιστα έβαλε γκολάρα σε φάση διαρκείας, ανοίγοντας το σκορ πριν το ημίχρονο, σε ένα ματς που το Αμβούργο πήρε τη νίκη κόντρα στην Χάιντενχαϊμ (20/9, 2-1).

Στιγμές πριν, ο Βούσκοβιτς είχε χάσει μια μοναδική ευκαιρία, αδυνατώντας να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Αμβούργου τα έβαλε με τον εαυτό του, αφού πρώτα κλώτσησε και μετά χτύπησε με μένος το δοκάρι με το δεξί του χέρι.

Απολογισμός δύο... σπασμένα δάχτυλα! Ο Βούσκοβιτς εμφανίστηκε στην μικτή ζώνη μπανταρισμένος, με δεμένα δύο από τα δάχτυλά του. «Έχασα μία μεγάλη ευκαιρία και ηλιθίως χτύπησα το δοκάρι. Πιθανότατα έσπασα δύο δάχτυλα», δήλωσε ο Βούσκοβιτς μετά το παιχνίδι.