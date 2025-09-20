Η Λειψία συνέχισε από εκεί που έμεινε, λύγισε και την Κολωνία με 3-1 κι ανέβηκε στη δεύτερη θέση της Bundesliga, στο -3 από την πρωτοπόρο Μπάγερν.

Η Λειψία έχει ξεχάσει για τα καλά την εφιαλτική πρεμιέρα απέναντι στη Μπάγερν κι έχει επανέλθει γερά με τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα που την έχουν ανεβάσει στην δεύτερη θέση της Bundesliga. Η τελευταία είχε ως θύμα την Κολωνία, με τους Ταύρους να επικρατούν 3-1 και συνεχίζουν το νικηφόρο σερί. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 13΄με τον Ουντραόγκο, όμως τα Κριάρια ισοφάρισαν με Τίλμαν δέκα λεπτά αργότερα. Μέσα σε πέντε λεπτά ωστόσο, οι Τάυροι καθάρισαν το ματς. Αρχικά στο 44΄ο Καρντόσο ανάκτησε το προβάδισμα της Λειψίας, με τον Ράουμ να κλειδώσει το τρίποντο στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.