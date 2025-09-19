Στουτγκάρδη - Ζανκτ Πάουλι 2-0: Επιστροφή στις νίκες!
Η Στουτγκάρδη νίκησε με 2-0 την Ζανκτ Πάουλι για την 4η αγωνιστική στη Bundesliga και πανηγύρισε την δεύτερη νίκη στη σεζόν. Για πρώτη φορά βασικός στη σεζόν ο Μανόλης Σάλιακας, με την ομάδα του πάντως να γνωρίζει την πρώτη ήττα στη σεζόν. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και στο 24ο λεπτό της αναέτρησης κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο Βασίλ νίκησε τον Στίλερ. Ωστόσο, η ομάδα του Χένες κατόρθωσε στο 43' να ανοίξει το σκορ με τον Ντεμίροβιτς έπειτα από πάσα του Λέβελινγκ. Το 2-0 πέτυχε ο Ελ Κανούς στο 50ο λεπτό. Δυο λεπτά αργότερα ο Οπί είχε δοκάρι για την Ζανκτ Πάουλι, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να βάλει την ομάδα στο «κόλπο».
