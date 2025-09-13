Με το αριθμητικό πλεονέκτημα να την ευνοεί, η Ντόρτμουντ πέρασε από την έδρα της Χάιντενχαϊμ (0-2) περνώντας προσωρινά στην κορυφή της Bundesliga. Σημαντική νίκη σημείωσε και η Λειψία απέναντι στην Μάιντς (0-1).

Χωρίς να έχει διάθεση για περιπέτειες στην έδρα της Χάιντενχαϊμ, η Ντόρτμουντ συνέλεξε ακόμη τρεις βαθμούς επικρατώντας της αντιπάλου της με 2-0. Η ομάδα του Νίκο Κόβατς εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα «καθαρίζοντας» το παιχνίδι από το πρώτο μέρος και φτάνοντας σε μία σημαντική νίκη. Η απευθείας κόκκινη του Ζιβζιβάντε στο 22' διευκόλυνε τα πράγματα για τους Βεστφαλούς και στο 34' πήραν το προβάδισμα με τον Γκιρασί. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Μπάιερ διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων που έφτασαν τους 7 βαθμούς πατώντας προσωρινά στην κορυφή της Bundesliga.

Σημαντικό «διπλό» για Λειψία

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της πανηγύρισε η Λειψία επικρατώντας της Μάιντς εκτός έδρας με 1-0. Σε ένα ματς που η Μάιντς άγγιξε το γκολ με το δοκάρι του Αμίρι, οι Ταύροι πήραν κεφάλι στο σκορ με το μακρινό σουτ του Μπακαγιόκο. Η Λειψία είχε από την πλευρά της δύο δοκάρι, ήλεγξε το ματς στο δεύτερο μέρος και διατήρησε το προβάδισμά της ως το φινάλε, φτάνοντας τους 6 βαθμούς.

Πρώτη νίκη με ανατροπή για τη Φράιμπουργκ

Το πρώτο τρίποντο της σεζόν πανηγύρισε η Φράιμπουργκ που λύγισε 3-1 με ανατροπή τη Στουτγκάρδη. Παρά το προβάδισμα των Σουηβών με τον Ντεμίροβιτς στο 20΄, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν τούμπα το ματς στο τελευταίο δεκάλεπτο! Αρχικά ο Ματάνοβιτς ισοφάρισε στο 81΄, προτού ο Σερχάντ φέρει τούμπα το ματς πέντε λεπτά αργότερα. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ματάνοβιτς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στις καθυστερήσεις.

Καταιγίδα από γκολ με τεσσάρα για τη Χόφενχαϊμ

Πάρτι για τη Χόφενχαϊμ που επικράτησε 4-2 επί της Ουνιόν στο χορταστικό ματς του Βερολίνου. Κράμαριτς και Ασλάνι σκόραραν σε νεκρό χρόνο για το 2-0 του ημιχρόνου, με τη Ουνιόν να μειώνει σε 2-1 στο 49΄με γκολ του Ανσά. Τρία λεπτά μετά ο Ασλάνι έκανε το 3-1, προτού ο Ροτέ ξαναβάλει τους γηπεδούχους στο ματς μειώνοντας σε 3-2. Το τρίποντο των φιλοξενούμενων σφράγισε ο ο Λεμπέρλε με πέναλτι στο 82΄.

Ματσάρα με βαθμό στο... 90΄+14΄για την Κολωνία

Τρελό ματς ανάμεσα σε Βόλφσμπουργκ και Κολωνία, με ένα δραματικό φινάλε και γκολ στα... χασομέρια για τα Κριάρια να διαμορφώνει το το τελικό 3-3. Η Κολωνία είχε προηγηθεί με τον Βάλντσμιντ στο 5΄, προτού ο Αμουρά γράψει το 1-1 για τους Λύκους. Η Βόλφσμπουργκ ανέτρεψε το σκορ στο 65΄με τοπν Μάγιερ, όμως η Κολωνία είχε και πάλι την απάντηση ισοφαρίζοντας στο 90΄+1΄με τον Γιοχάνενσον. Στο 90΄+9΄ο Άρνολντ έγραψε το 3-2 για την ομάδα του Κουλιεράκη που νόμιζε πως θα πάρει τη νίκη, αλλά στο τέλος... το πλήρωσε. Στο 90+4΄, προϊόν της προσωρινής διακοπής που υπήρξε στον αγώνα λόγω ισχυρής καταιγίδας, ο Καμίννσκι ισοφάρισε για τα Κριάρια για το τελικό 3-3.