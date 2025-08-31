H Κολωνία διέλυσε με 4-1 εντός έδρας τη Φράιμπουργκ και διατηρήθηκε στην κορυφή της Bundesliga.

Η Κολωνία ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο της εντός έδρας ματς στη φετινή Bundesliga, επικρατώντας με το εμφατικό 4-1 επί της Φράιμπουργκ. Η νεοφώτιστη ομάδα παρουσιάστηκε ανώτερη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, εκμεταλλευόμενη τις αδυναμίες τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση των φιλοξενούμενων. Αντίθετα, η Φράιμπουργκ, εμφανίστηκε κατώτερη των προσδοκιών και παρέμεινε στον πάτο της βαθμολογίας. Με τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια, η Κολωνία έφτασε τους έξι βαθμούς, ισοβαθμώντας στην κορυφή με τη Μπάγερν και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ο Καμίνσκι άνοιξε το σκορ, ενώ ο Μπούλτερ πέτυχε το 2-0 στο 47'. Ο Τίλμαν σημείωσε το 3-0 από τη δεύτερη ασίστ του Μπούλτερ. Το 4-0 σημείωσε ο 19χρονος φορ, Ελ Μάλα στο 81'. Ο Εγκεστεν μείωσε σε 4-1 στο 84'