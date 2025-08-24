Ιδανική πρεμιέρα για την Κολωνία που άλωσε με 1-0 την έδρα της Μάιντζ. Πρώτος βαθμός στην επιστροφή στη Bundesliga για το Αμβούργο στην άσφαιρη ισοπαλία με τη Γκλάντμπαχ (0-0).

Επιστροφή με κρότο στη Bundesliga για την Κολωνία. Τα Κριάρια επιβλήθηκαν με 1-0 με γκολ σε νεκρό χρόνο στην έδρα της Μάιντζ και πανηγύρισαν με ιδεατό τρόπο την πρεμιέρα στη Γερμανία. Το μοναδικό γκολ στον αγώνα σημείωσε ο Μπάλτερ στο 90΄, με την Κολωνία να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει από το 60΄με την κεφαλιά του Νέμπελ. Λίγη ώρα αργότερα το Αμβούργο, στην επιστροφή του στη Bundesliga μετά από επτά χρόνια, πήρε τον πρώτο του βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα με το 0-0 στην έδρα της Γκλάντμπαχ.