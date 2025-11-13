Μάιντς: Απορρίφθηκε η έφεση για την απόλυση του Ελ Γκάζι λόγω της ανάρτησής του για την Παλαιστίνη
Η Μάιντς βγήκε χαμένη στην τελευταία της προσπάθεια να αναιρέσει την απόφαση που την υποχρέωνε να καταβάλει στον Ανουάρ Ελ Γκάζι 1,5 εκατ. ευρώ για την αδικαιολόγητη απόλυσή του.
Πόλεμος στο Ισραήλ: Ο Ελ Γκάζι έκανε ανάρτηση υπέρ της Παλαιστίνης και η Μάιντς τον άφησε εκτός ομάδας
Ο 30χρονος επιθετικός είχε απολυθεί στις 3 Νοεμβρίου 2023, έπειτα από ανάρτηση που έκανε στα social media σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο παίκτης είχε αρχικά τιμωρηθεί με προσωρινή αναστολή του συμβολαίου του, καθώς ο σύλλογος χαρακτήρισε την ανάρτησή του ως «απαράδεκτη».
Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Ελ Γκάζι ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για τις δηλώσεις του κι δε θα ανασκευάσει, με αποτέλεσμα η ομάδα να διακόψει οριστικά τη μεταξύ τους συνεργασία. Τον Ιούλιο του 2024, το Εργατικό Δικαστήριο του Μάιντς έκρινε ότι η απόλυση ήταν άδικη κι όρισε αποζημίωση υψους 1,5 εκατ. ευρώ για τους μισθούς του την περίοδο Νοέμβριος 2023 – Ιούλιος 2024. Παρά την πληρωμή τον Αύγουστο, η ομάδα είχε ασκήσει έφεση, την οποία τελικά δεν κέρδισε.
Bundesliga club Mainz 05 have lost an appeal against a court decision that saw them pay former player Anwar El Ghazi €1.5million (£1.3m; $1.7m) after they were found to have unfairly dismissed him.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 12, 2025
El Ghazi had his contract terminated by the club on November 3, 2023 after… pic.twitter.com/Su15aCJ6oM
