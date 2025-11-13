Η Μάιντς δεν κατάφερε να ανατρέψει τη δικαστική απόφαση για την αποζημίωση του Ανουάρ Ελ Γκάζι μετά την απόλυσή του το 2023.

Η Μάιντς βγήκε χαμένη στην τελευταία της προσπάθεια να αναιρέσει την απόφαση που την υποχρέωνε να καταβάλει στον Ανουάρ Ελ Γκάζι 1,5 εκατ. ευρώ για την αδικαιολόγητη απόλυσή του.

Ο 30χρονος επιθετικός είχε απολυθεί στις 3 Νοεμβρίου 2023, έπειτα από ανάρτηση που έκανε στα social media σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο παίκτης είχε αρχικά τιμωρηθεί με προσωρινή αναστολή του συμβολαίου του, καθώς ο σύλλογος χαρακτήρισε την ανάρτησή του ως «απαράδεκτη».

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Ελ Γκάζι ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για τις δηλώσεις του κι δε θα ανασκευάσει, με αποτέλεσμα η ομάδα να διακόψει οριστικά τη μεταξύ τους συνεργασία. Τον Ιούλιο του 2024, το Εργατικό Δικαστήριο του Μάιντς έκρινε ότι η απόλυση ήταν άδικη κι όρισε αποζημίωση υψους 1,5 εκατ. ευρώ για τους μισθούς του την περίοδο Νοέμβριος 2023 – Ιούλιος 2024. Παρά την πληρωμή τον Αύγουστο, η ομάδα είχε ασκήσει έφεση, την οποία τελικά δεν κέρδισε.