Μάιντς: Απορρίφθηκε η έφεση για την απόλυση του Ελ Γκάζι λόγω της ανάρτησής του για την Παλαιστίνη

Μάιντς: Απορρίφθηκε η έφεση για την απόλυση του Ελ Γκάζι λόγω της ανάρτησής του για την Παλαιστίνη

Βασιλική Μπαρτζιώτη
Ελ Γκάζει

bet365

Η Μάιντς δεν κατάφερε να ανατρέψει τη δικαστική απόφαση για την αποζημίωση του Ανουάρ Ελ Γκάζι μετά την απόλυσή του το 2023.

Η Μάιντς βγήκε χαμένη στην τελευταία της προσπάθεια να αναιρέσει την απόφαση που την υποχρέωνε να καταβάλει στον Ανουάρ Ελ Γκάζι 1,5 εκατ. ευρώ για την αδικαιολόγητη απόλυσή του.

Ο 30χρονος επιθετικός είχε απολυθεί στις 3 Νοεμβρίου 2023, έπειτα από ανάρτηση που έκανε στα social media σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο παίκτης είχε αρχικά τιμωρηθεί με προσωρινή αναστολή του συμβολαίου του, καθώς ο σύλλογος χαρακτήρισε την ανάρτησή του ως «απαράδεκτη».

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Ελ Γκάζι ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για τις δηλώσεις του κι δε θα ανασκευάσει, με αποτέλεσμα η ομάδα να διακόψει οριστικά τη μεταξύ τους συνεργασία. Τον Ιούλιο του 2024, το Εργατικό Δικαστήριο του Μάιντς έκρινε ότι η απόλυση ήταν άδικη κι όρισε αποζημίωση υψους 1,5 εκατ. ευρώ για τους μισθούς του την περίοδο Νοέμβριος 2023 – Ιούλιος 2024. Παρά την πληρωμή τον Αύγουστο, η ομάδα είχε ασκήσει έφεση, την οποία τελικά δεν κέρδισε.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BUNDESLIGA Τελευταία Νέα