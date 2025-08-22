Εκκωφαντική πρεμιέρα για την Μπάγερν στη φετινή Bundesliga, διέλυσε με 6-0 τη Λειψία και απέδειξε πως και φέτος θα είναι πρωταγωνίστρια. Χατ τρικ ο Κέιν!

Αεράτη στην πρεμιέρα της Bundesliga η Μπάγερν, διέλυσε με 6-0 τη Λειψία και έδειξε πως είναι το μεγάλο φαβορί και για τον φετινό τίτλο. Η πρωταθλήτρια μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην αντίπαλό της, έκανε ό,τι ήθελε στο ματς και άρχισε με τρομερή αυτοπεποίθηση τη σεζόν. Ορεξάτος ο Κέιν που πέτυχε χατ τρικ, εξαιρετικός και ο Ολίσε.

Η Μπάγερν μπήκε δυνατά, πίεσε, πήρε τον έλεγχο και εκμεταλλεύθηκε την κάκιστη αμυντική λειτουργία της αντιπάλου. Ο Ολίσε ήταν ο κινητήριος μοχλός και ο παίκτης που βρήκε πρώτος δίχτυα στο φετινό πρωτάθλημα. Στο 27' πέτυχε το 1-0, με τον Ντίας να παίρνει τη σκυτάλη στο 32' και να σημειώνει το 2-0. Ο Ολίσε στο 42' έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες των φιλοξενούμενων πετυχαίνοντας το 3-0. Σην επανάληψη ανέλαβε ο Κέιν, ο οποίος μέσα σε 14 λεπτά πέτυχε ένα εντυπωσιακό χατ τρικ. Στο 64' σημείωσε το 4-0, στο 74ο λεπτό το 5-0 και στο 78' διαμόρφωσε το 6-0.