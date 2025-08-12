Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού φαίνεται πως θα αποτελέσει βασικό στόχο για την Μπάγερν Μονάχου, η οποία ψάχνεται για να βρει τον αντικαταστάτη του «φευγάτου» Κίνγκσλεϊ Κομάν.

Η επικείμενη μετακίνηση του Κίνγκσλεϊ Κομάν στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ φέρνει εξελίξεις και στον μεταγραφικό σχεδιασμό της Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί ήρθαν σε συμφωνία με τους Σαουδάραβες για τη μεταγραφή του Γάλλου, σε ένα deal από το οποίο θα εισπράξει 30 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει η «Equipe», η Μπάγερν θέλει να κλείσει το κενό που θα δημιουργηθεί από την αποχώρηση του Κομάν με τον Κρίστοφερ Ενκουνκού.

Ο 27χρονος επιθετικός που βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Τσέλσι φαίνεται πως θα επιστρέψει στην Bundesliga. Η Λειψία είναι επίσης στο κόλπο για την απόκτησή του, ωστόσο θα πρέπει να... παλέψει απέναντι στην Μπάγερν που έχει θέσει τον Ενκουνκού ως προτεραιότητά της.

Μάλιστα, σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, ο Μαξ Έμπερλ είχε έρθει σε συμφωνία με τον Ενκουνκού ήδη από τον περασμένο χειμώνα, όσον αφορά τους προσωπικούς όρους. Οι Μπλε φέρεται πως θα ζητήσουν μεταξύ 40 και 50 εκατ. ευρώ για τον Γάλλο.