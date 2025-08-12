Μπάγερν Μονάχου, μεταγραφές: Βασικός της στόχος ο Ενκουνκού ως αντί-Κομάν
Η επικείμενη μετακίνηση του Κίνγκσλεϊ Κομάν στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ φέρνει εξελίξεις και στον μεταγραφικό σχεδιασμό της Μπάγερν Μονάχου.
Οι Βαυαροί ήρθαν σε συμφωνία με τους Σαουδάραβες για τη μεταγραφή του Γάλλου, σε ένα deal από το οποίο θα εισπράξει 30 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει η «Equipe», η Μπάγερν θέλει να κλείσει το κενό που θα δημιουργηθεί από την αποχώρηση του Κομάν με τον Κρίστοφερ Ενκουνκού.
Ο 27χρονος επιθετικός που βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Τσέλσι φαίνεται πως θα επιστρέψει στην Bundesliga. Η Λειψία είναι επίσης στο κόλπο για την απόκτησή του, ωστόσο θα πρέπει να... παλέψει απέναντι στην Μπάγερν που έχει θέσει τον Ενκουνκού ως προτεραιότητά της.
Chelsea’s Christopher Nkunku (27) emerges as Bayern Munich’s priority target to replace Kingsley Coman (29), who is set to sign a three-year deal with Al-Nassr. (L'Eq)https://t.co/j5WOsGtV6D— Get French Football News (@GFFN) August 12, 2025
Μάλιστα, σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, ο Μαξ Έμπερλ είχε έρθει σε συμφωνία με τον Ενκουνκού ήδη από τον περασμένο χειμώνα, όσον αφορά τους προσωπικούς όρους. Οι Μπλε φέρεται πως θα ζητήσουν μεταξύ 40 και 50 εκατ. ευρώ για τον Γάλλο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.