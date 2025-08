Αποφασισμένη να φέρει πίσω στη Βεστφαλία τον Τζέιντον Σάντσο είναι η Ντόρτμουντ, η οποία «πρεσάρει» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να τον αποκτήσει.

Η Ντόρτμουντ θέλει να επαναφέρει τον Τζέιντον Σάντσο στα... γνώριμα εδάφη της Bundesliga. Οι Βεστφαλοί βρίσκονται σε συζητήσεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και προσπαθούν να τα βρουν με την αγγλική ομάδα προκειμένου να τελεσφορήσει η υπόθεση του Σάντσο.

Όπως τονίζει το «Sky Sports», μάλιστα, η Ντόρτμουντ πιέζει διαρκώς τους Κόκκινους Διάβολους προκειμένου να αποσπάσουν την θετική απάντηση που τόσο πολύ επιθυμούν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση στα γραφεία της Γιουνάιτεντ, η οποία φαίνεται να προτιμάει την οριστική πώληση του 25χρονου Άγγλου εξτρέμ προκειμένου να... ξεφορτωθεί τον Σάντσο που δεν υπολογίζεται από τον Ρούμπεν Αμορίμ για τη νέα σεζόν.

Οι Άγγλοι κάνουν λόγο για 20-30 εκατ. ευρώ, ενώ τέσσερα χρόνια πριν ο Σάντσο είχε κοστίσει στην Γιουνάιτεντ 85 εκατ. ευρώ! Παρά τις 83 εμφανίσεις με την ομάδα του Μάντσεστερ, ο Άγγλος δεν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, ενώ μάλιστα παραχωρήθηκε δανεικός δις, στην Ντόρτμουντ και πρόσφατα στην Τσέλσι.

Την περίπτωσή του πάντως εξετάζουν επίσης η Γιουβέντους και η Νάπολι, ενώ στη... γωνία περιμένουν και σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει να επιστρέψει στην Ντόρτμουντ όπου και αναδείχθηκε.

