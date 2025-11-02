Συμπλοκή μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε σημειώθηκε σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας, με την αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα προτού προκληθούν χειρότερες καταστάσεις.

Το μίσος της κοιλάδας του Ρουρ και η σχετική έχθρα μεταξύ των οπαδών της Σάλκε και της Ντόρτμουντ είναι δεδομένα. Παρότι οι δύο ομάδες δεν αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία, αυτό δεν απέτρεψε τους φιλάθλους τους να έρθουν στα χέρια σε μία συμπλοκή στην... Κολωνία, όπως γνωστοποίησε η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί του Σαββάτου (1/11) σε έναν από τους πιο κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της Κολωνίας. Οι ταξιδιώτες από το εκτός έδρας ματς με την Άουγκσμπουργκ φίλαθλοι της Ντόρτμουντ περίμεναν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, όταν στην πλατφόρμα αποβιβάστηκαν οπαδοί της Σάλκε που κατευθύνονταν προς την Καρλσρούη.

Η ατυχής συνάντηση δεν άργησε να μετατραπεί σε βίαια σύγκρουση μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων. Περίπου 340 άτομα συμμετείχαν στα επεισόδια και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της αστυνομίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα αποθώντας τους εξαγριωμένους οπαδούς πίσω στα βαγόνια τους! Σύμφωνα με την αστυνομία δεν έγιναν συλλήψεις, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.