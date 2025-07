Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Sky Sports, Πάτρικ Μπέργκερ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται σε επαφές με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την πιθανή επιστροφή του Τζέιντον Σάντσο στην Bundesliga.

Η Ντόρτμουντ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επανεντάξει τον Τζέιντον Σάντσο στο ρόστερ της, με τις συνομιλίες για τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος του Sky Sports, Πάτρικ Μπέργκερ. Το ποσό που φέρεται να ζητούν οι Άγγλοι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.

Ο Σάντσο έχει τεθεί εκτός πλάνων για τη νέα σεζόν από τον Ρούμπεν Αμορίμ. Ωστόσο, ο 25χρονος δείχνει έτοιμος για ένα νέο ξεκίνημα, επιστρέφοντας σε ένα γνώριμο περιβάλλον όπου στο παρελθόν είχε διακριθεί, με στόχο να επανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Άγγλος εξτρέμ είχε δύο επιτυχημένες θητείες με τη φανέλα των Βεστφαλών, καταγράφοντας 158 συμμετοχές, 53 γκολ και 67 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Βάσει των ρεπορτάζ, τόσο ο ίδιος ο παίκτης όσο και η Ντόρτμουντ επιθυμούν την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Σάντσο πραγματοποίησε 42 εμφανίσεις με τη φανέλα της Τσέλσι ως δανεικός από τους Κόκκινους Διαβόλους, πετυχαίνοντας πέντε γκολ μοιράζοντας δέκα ασίστ. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του συλλόγου για μόνιμη μεταγραφή, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο «Όλντ Τράφορντ».

