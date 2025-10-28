Κύπελλο Γερμανίας: Με τεσσάρα στους «16» η Λειψία, αποκλείστηκε η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη
Άνετη κι ωραία η Λειψία που πέρασε με 1-4 από την έδρα της Κότμπους της τρίτης κατηγορίας και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας. Ο Μπακαγιόκο άνοιξε το σκορ στο 13', προτού αναλάβει δράση ο Μπαουμγκάρτνερ ο οποίος με δύο δικά του γκολ (28', 37') έκανε το 3-0. Ο Μπανζούζι ανέβασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ στο 59', ενώ η Κότμπους πέτυχε απλώς το γκολ της τίμης πριν τη λήξη.
Έκπληξη για την Άουγκσμπουργκ που ηττήθηκε στην έδρα της από την Μπόχουμ της δεύτερης κατηγορίας με 0-1 και αποκλείστηκε από το Κύπελλο. Ο μοναδικό γκολ σημείωσε ο Χόλτμαν στο 39'. Ο Δημήτρης Γιαννούλης πέρασε στο ματς στο 60ό λεπτό.
Στο άλλο ματς, η Γκλάντμπαχ νίκησε την Καρλσρούη με 3-1 και πήρε το εισιτήριο της επόμενης φάσης.
