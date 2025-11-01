Η Λειψία έθεσε τέλος στο νικηφόρο σερί της Στουτγκάρδης, καθώς επικράτησε 3-1 κι ανέβηκε ξανά στη δεύτερη θέση. Έχασε έδαφος η Άιντραχτ, έσπασε το ρόδι η Γκλάντμπαχ.

Λειψία - Στουτγκάρδη 3-1

Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Λειψία, η οποία αυτή τη φορά κατάφερε να εκτροχιάσει τη φορμαρισμένη Στουτγκάρδη και με το τελικό 3-1 να επιστρέψει ξανά στη δεύτερη θέση της Bundesliga, μόνο από την πρωτοπόρο και απόλυτη Μπάγερν. Το αυτογκόλ του Σαμπό στο 45΄έβαλε το τρένο στις ράγες, με τους Ταύρους να φτάνουν στο 2-0 νωρίς στο β΄μέρος με σκόρερ τον Ντιομαντέ (53΄). Οι Σουηβοί μείωσαν προσωρινά σε 2-1 στο 65΄με τον Τόμας, όμως στο 90΄+1΄κι έπειτα από τραγικό λάθος του γκολκίπερ των φιλοξενούμενων που έχασε τη μπάλα στην περιοχή, ο Ρομούλο Καρντόσο είχε εύκολο έργο προ κενής εστίας για να κλειδώσει το τρίποντο.

Χάιντενχαϊμ - Άιντραχτ 1-1

Πέταξε βαθμούς η Άιντραχτ και κινδυνεύει να μείνει εκτός ευρωπαϊκών θέσεων. Οι Αετοί κόλλησαν στο 1-1 στην έδρα της ουραγού Χάιντενχαϊμ που άντεξε έως το τέλος και τους κράτησε στην ισοπαλία. Οι γηπεδούχοι μάλιστα προηγήθηκαν στο 32΄με τον Ζιβτζιβάτζε, όμως η Άιντραχτ ισοφάρισε στο 55΄με τον Κρίστενσεν κι έσωσε τουλάχιστον τον βαθμό που την κράτησε στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Ζανκτ Πάουλι - Γκλάντμπαχ 0-4

Η Γκλάντμπαχ πήρε - επιτέλους - την πρώτη της νίκη στη φετινή Bundesliga και το έκανε εντυπωσιακά. Με... εξάποντο. Η Μπορούσια έκανε περίπατο στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι, τη «σκόρπισε» με τεσσάρα (4-0) και την πλησίασε στον έναν βαθμό. Παραμένει βέβαια στην επικίνδυνη ζώνη και θέλει να δώσει συνέχεια στην αναρρίχησή της. Βασικός για την ομάδα του Αμβούργου αγωνίστηκε ο Μανώλης Σάλιακας. Ο Ταμπάκοβιτς με δύο γκολ στο 15' και το 40' άνοιξε τον δρόμο για το τρίποντο και οι Ματσίνο (75') και Φράουλο (80') στο δεύτερο μέρος έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην πρώτη νίκη της Γκλάντμπαχ.

Μάιντζ - Βέρντερ Βρέμης 1-1

Ισόπαλη έληξε και η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μάιντζ και Βέρντερ Βρέμης (1-1) που μοιράστηκαν τον βαθμό. Αν και η Μάιντζ προηγήθηκε στο 36΄με τον Βίντμερ, ο Στάγκε με φανταστικό βολέ στο 86΄έφερε το ματς στα ίσα για την ομάδα της Βρέμης που απέφυγε την ήττα και διατηρήθηκε στην 8η θέση.

Ουνιόν Βερολίνου - Φράιμπουργκ 0-0

Χεράκι-χεράκι θα συνεχίσουν να πορεύονται στην Bundesliga η Ουνιόν και η Φράιμπουργκ. Οι δυο τους έμειναν άσφαιρες και ισόπαλες στο Βερολίνο και παρέμειναν στη 10η και την 11η θέση αντίστοιχα με διαφορά ενός βαθμού. Σε ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, Ουνιόν και Φράιμπουργκ είχαν κάθε μια από ένα ακυρωθέν γκολ μέσω VAR.