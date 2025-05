Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπάγερ Λεβερκούζεν έλαβε την πρώτη επίσημη πρόταση από τη Λίβερπουλ για τον Βίρτς, η οποία υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ!

Την πρώτη επίσημη προσφορά για την απόκτηση του Φλόριαν Βίρτς έλαβε η Μπάγερ Λεβερκούζεν από πλευράς Λίβερπουλ.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός που αποτελεί «μήλον της έριδος» για τα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στους «Reds», παρά το έντονο ενδιαφέρον από Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Σίτι.

Πλέον η κατάσταση έχει προχωρήσει, με την ομάδα του Άρνε Σλοτ να κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στέλνοντας την πρώτη επίσημη πρόταση στις «Ασπιρίνες», η οποία ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το ποσό αυτό περιλαμβάνει και κάποια μπόνους επίτευξης στόχων, με τους δύο συλλόγους να συνεχίζουν τις συζητήσεις τις τελευταίες ώρες.

🚨💣 Liverpool first official bid for Florian Wirtz in excess of €100m package with add-ons has been received by Bayer Leverkusen.



Club to club negotiations underway, restarting today to get the deal done very soon.



Wirtz already told Bayer that he only wants Liverpool. pic.twitter.com/rhVakmBulA