Ο Λιρόι Σανέ φαίνεται ότι θα είναι κάτοικος Μονάχου τουλάχιστον ως το 2028, καθώς φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Μπάγερν για νέο συμβόλαιο.

Η Μπάγερν Μονάχου και ο Λιρόι Σανέ έχουν έρθει σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Το νέο συμβόλαιο θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028, με τον Σανέ να εξασφαλίζει ετήσιες απολαβές ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ ως πάγιο μισθό, ενώ προβλέπονται και μπόνους που μπορούν να φτάσουν επιπλέον 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 28χρονος διεθνής διανύει μια από τις πιο σταθερές σεζόν του με τη φανέλα των Βαυαρών κι η παραμονή του θεωρείται κομβική για το μέλλον του συλλόγου τα επόμενα χρόνια.

