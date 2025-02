Τις υπηρεσίες του στην Μπάγερν Μονάχου θα συνεχίσει να προσφέρει ο Αλφόνσο Ντέιβις, καθώς ο Καναδός συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς μέχρι το 2030.

Αίσιο τέλος για την Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πως θα έχει η περίπτωση του Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος θα ανανεώσει με τους Βαυαρούς το συμβόλαιό του μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με το «Athletic», που είχε πρόσφατα αποκαλύψει την πρόοδο ανανέωσης μεταξύ των δύο πλευρών, ο 24χρονος Καναδός συμφώνησε με τον γερμανικό σύλλογο που ήθελε διακαώς να τον κρατήσει στην ομάδα, παρά το έντονο ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης να τον αποκτήσει ως ελεύθερο, αφού το τρέχον του συμβόλαιο λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι να ανακοινωθεί από την Μπάγερν η επέκταση της συνεργασίας τους, καθώς ο Καναδός αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υπογράψει για ακόμη 4,5 χρόνια.

Alphonso Davies has committed his future to Bayern Munich by agreeing a new four-and-a-half-year contract, which will keep him at the Allianz Arena until the summer of 2030.



