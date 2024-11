Ο Λέον Γκορέτσκα βλέπει το μέλλον του μακριά από την Μπάγερν Μονάχου, καθώς οι Βαυαροί κατέστησαν σαφές ότι οι μέρες του 29χρονου μέσου είναι... μετρημένες.

Η Μπάγερν Μονάχου είναι κάτι παραπάνω από θετική στο ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον Λέον Γκορέτσκα, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Όπως ξεκαθάρισε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Έμπερλ, ο Γκορέτσκα δεν έχει μέλλον στον σύλλογο και η Μπάγερν αναμένεται να δεχθεί προτάσεις για τον 29χρονο ακόμη και τον Ιανουάριο στο προσεχές μεταγραφικό «παράθυρο», ενώ ο στόχος της είναι να τον έχει αποδεσμεύσει μέχρι το καλοκαίρι, σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports».

🚨🆕 Max Eberl has once again made it clear in recent days, that Leon #Goretzka has no future at FC Bayern and should ideally leave the club by the summer of 2025 at the latest. Contract until 2026.



Bayern are already open to a loan with an obligation to buy in the winter.… pic.twitter.com/cvU04VPLT7