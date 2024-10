Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε ενίσχυση από την επόμενη μεταγραφική περίοδο και φέρεται να «τσεκάρουν» τις περιπτώσεις των Λέον Γκορέτσκα και Λερόι Σανέ σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα.

Διπλή «αρπαγή» από την Μπάγερν Μονάχου σχεδιάζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τους Λέον Γκορέτσκα και Λερόι Σανέ να βρίσκονται στην κορυφή των μεταγραφικών της στόχων.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ του «Sky Germany», οι άνθρωποι των Κόκκινων Διαβόλων έχουν πάρει την απόφαση να ενισχύσουν το ρόστερ στο χειμερινό παζάρι και παρακολουθούν στενά τις περιπτώσεις των δύο Γερμανών διεθνών που δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη σε ανανέωση με την Μπάγερν.

Ο Γκορέτσκα αποτελεί τον πιο άμεσο στόχο δεδομένου πως η Γιουνάιτεντ αναμένεται να κινηθεί για κεντρικό μέσο, αν και σύμφωνα με το δημοσίευμα ο διεθνής χαφ θέλει να συνεχίσει στη Βαυαρία και προσδοκά να ανανεώσει το συμβόλαιό του που λήγει το 2026.

Από την άλλη, η Γιουνάιτεντ τσεκάρει και τον Σανέ ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2025 και μέχρι στιγμής οι διαπραγματεύσεις με την Μπάγερν για νέο συμβόλαιο δεν έχουν τελεσφορήσει.

🚨🆕 Manchester United are monitoring the situations of Leon #Goretzka and Leroy #Sané for a possible transfer in winter or summer ✔️



… it is possible that #MUFC will strengthen their squad in the winter with a central (defensive) midfielder. Goretzka, he’s an interesting… pic.twitter.com/iDuL07HIzF