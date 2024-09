Η Μπάγερν επιβεβαίωσε ότι ο Κίνγκσλεϊ Κομάν θα παραμείνει στον σύλλογο παρά την πρόταση από τη Σαουδική Αραβία.

Από τα πλέον επίσημα χείλη επιβεβαιώθηκε η παραμονή του Κίνγκσλεϊ Κομάν στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Έμπερλ, δήλωσε συγκεκριμένα πως: «Μένει μαζί μας» όταν ρωτήθηκε για την Αλ Χιλάλ.

Θυμίζουμε ότι η Μπάγερν συμφώνησε με την ομάδα της Saudi Pro League, αλλά ο Κομάν αποφάσισε να μείνει.

🚨🔴 FC Bayern confirm Kingsley Coman to stay at the club despite the proposal from Saudi Arabia.



“He’s staying with us”, Bayern director Eberl has comfirmed when asked about Al Hilal.



Bayern agreed on fee with Al Hilal but Coman decided to stay. pic.twitter.com/VomwkMzjWE