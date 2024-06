Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Μπάγερν Μονάχου κατέληξε σε πλήρη συμφωνία με τον Παλίνια και πλέον «τρέχει» τις διαπραγματεύσεις με τη Φούλαμ.

Η Μπάγερν Μονάχου το περασμένο καλοκαίρι δεν κατάφερε να «νικήσει» τον χρόνο και να ολοκληρώσει εγκαίρως τη μεταγραφή του Παλίνια, όμως φέτος φαίνεται αποφασισμένη να τελειώσει την υπόθεση από νωρίς. Οι Βαυαροί έχουν μπει δυνατό στο «παιχνίδι» της απόκτησης του διεθνή Πορτογάλου χαφ της Φούλαμ και έχουν ως σύμμαχο τον παίκτη.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δυο πλευρές έχουν συμφωνήσει για το συμβόλαιο της συνεργασίας τους και υπάρχει οριστική συμφωνία στο οικονομικό. Από την πλευρά του ο Παλίνια έχει ενημερώσει του Λονδρέζους για την επιθυμία του να «μετακομίσει» στο Μόναχο.

🚨🔴 Bayern have reached an agreement on personal terms with João Palhinha!



Contract ready, salary agreed and green light from the player who really wants to make it happen.



Club to club talks to follow around €45m fee, as @Plettigoal @SkySportDe report.



Getting closer. 🇵🇹 pic.twitter.com/XTAN0xX0tr