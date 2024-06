Η Μπάγερν Μονάχου επιστρέφει για την απόκτηση του Ζοάο Παλίνια της Φούμαλ κι ετοιμάζει πρόταση ύψους 40-45 εκατ. ευρώ για να τον φέρει στη Γερμανία.

Η μεταγραφή του Ζοάο Παλίνια στη Μπάγερν αποτέλεσε ένα από τα σίριαλ της προηγούμενης θερινής αγοράς, με το deal τελικά μεταξύ των Βαυαρών και της Φούλαμ να ναυαγεί την τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα ο Πορτογάλος να παραμείνει στο Λονδίνο.

Παρόλα αυτά η Μπάγερν έκανε την απαιτούμενη υπομονή και επιστρέφει δριμύτερη για την περίπτωσή του! Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», οι Βαυαροί έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο αμυντικό χαφ της Φούλαμ και ετοιμάζουν νέα πρόταση ώστε αυτή τη φορά να λύσουν τις διαφορές τους με τους Cottagers.

Ήδη μάλιστα οι πρώτες επαφές έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ των δυο πλευρών, με τη Μπάγερν να προτίθεται να ξοδέψει ένα ποσό μεταξύ 40 και 45 εκατομμυρίων ευρώ για να τον πάρει στο Μόναχο.

Θυμίζουμε πάντως ότι το προηγούμενο καλοκαίρι η Φούλαμ δεν... κατέβαινε κάτω από τα 70 εκατομμύρια ευρώ για την πώληση του Πορτογάλου, ενώ είχε αρνηθεί επίσημη πρόταση ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε καταβληθεί από τη Μπάγερν.

Τη φετινή περίοδο ο Παλίνια κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Φούλαμ με απολογισμό τέσσερα γκολ και μια ασίστ.

🚨🔴 EXCLUSIVE | João #Palhinha is currently FC Bayern's top transfer target for the defensive midfield!



➡️ There is already a verbal agreement in principle between Bayern and the 28 y/o. Also, because all the essential contract details were already negotiated last summer!… pic.twitter.com/ho1mtSG2K2