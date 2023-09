Στο... νήμα χάλασε η μεταγραφή του Ζοάο Παλίνια στην Μπάγερν Μονάχου, αφού η μεταγραφική περίοδος στη Γερμανία έληξε (19:00-01/09), πριν οι Βαυαροί φτάσουν σε οριστική συμφωνία με τη Φούλαμ.

«Ναυάγιο» για Μπάγερν Μονάχου και Παλίνια! Οι Βαυαροί έφτασαν μια ανάσα από τη μεταγραφή του Πορτογάλου, ωστόσο το κλείσιμο του γερμανικού παραθύρου μεταγραφών (19:00-01/09) σαν... πέλεκυς έβαλε τέλος στο όνειρο των πρωταθλητών, όπως μετέδωσε το Sky Sports.

💥 Excl. News DEAL OFF - João #Palhinha won‘t join @FCBayern as revealed in our show Transfer Update now 🟨@SkySportDE 🇵🇹 pic.twitter.com/JAJucfnQCQ