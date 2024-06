Η Μπάγερν ετοιμάζεται να πουλήσει έξι παίκτες αν υπάρξουν οι κατάλληλες προσφορές, με τους Κίμιχ και Ντε Λιχτ να αποτελούν τα «βαριά» χαρτιά των Βαυαρών.

Η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού πλησιάζει και η Μπάγερν έχει ετοιμάσει πολλές πιθανές μεταγραφές. Ωστόσο οι πωλήσεις είναι κάτι που χρειάζεται ο γερμανικός σύλλογος, με έξι ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στη λίστα προς αποχώρηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, ο Ματάις Ντε Λιχτ είναι ένας από αυτούς. Ο 24χρονός Ολλανδός αμυντικός αναμένεται να γεμίσει τα ταμεία της ομάδας με τη μεταγραφική του αξία να αγγίζει τα 65 εκατ.ευρώ.

🚨🔴 Excl. | At FC Bayern, numerous potential transfers have been prepared, but sales are urgently needed. It has now been decided that six players, among others, are allowed to leave the club if suitable offers come in!



1. De Ligt

2. Kimmich

3. Goretzka

4. Coman

5. Gnabry… pic.twitter.com/9kfrEQBz9k