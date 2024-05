Η Φορτούνα Ντίσελντορφ διέλυσε την Μπόχουμ στο πρώτο ματς των μπαράζ της Bundesliga, καθώς τη νίκησε εκτός έδρας με 3-0. MVP ο Χρήστος Τζόλης που ήταν «μέσα»και στα δυο γκολ.

Ο Χρήστος Τζόλης «κουβαλάει» τη Φορτούνα Ντίσελντορφ στην κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έφτασε την ομάδα του στα μπαράζ της Bundesliga με τα γκολ του και στο πρώτο ματς με την Μπόχουμ «καθάρισε» με τις δημιουργίες του, καθώς η ομάδα του πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 3-0 και είχε συμμετοχή στα δύο πρώτα γκολ. Στις 27 Μαΐου η ρεβάνς του Ντίσελντορφ.

Στο 13' ο νεαρός winger εκτέλεσε κόρνερ και από την κόντρα στον Χόφμαν η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Στην αρχή μάλιστα η Φορτούνα στα Social Media έδωσε ως σκόρερ τον Τζόλη και στη συνέχεια διόρθωσε το λάθος της. Στο 64' ο 22χρονος ακραίος επιθετικός πέρασε εκπληκτική πάσα και ο Κλάους με σουτ μέσα από την περιοχή διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του. Στο 72' ο Ένγκλχαρντ διαμόρφωσε το τελικό σκορ και έδωσε προβάδισμα τριών γκολ στην ομάδα του ενόψει της ρεβάνς.

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) WITH A GREAT ASSIST TO DOUBLE THE LEAD!!!

