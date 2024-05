Σύμφωβνα με γερμανικό δημοσίευμα, η Μπάγερν Μονάχου έπαψε τις συζητήσεις με τον Φλικ και σκέφτεται να κρατήσει τον Τούχελ.

Η «Bild» αποκάλυψε τα όσα διεμήφθησαν στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας που έλαβε χώρα την Δευτέρα (13/05) τονίζοντας πως πλέον ο Χάνσι Φλικ δεν αποτελεί στόχο των Βαυαρών για να αναλάβει τα ηνία της τεχνικής τους ηγεσίας.

✅ At the FC Bayern supervisory board meeting on Monday, the next steps in the search for a coach for the new season were discussed

❇️ Bayern are considering continuing with Tuchel

❇️ Roberto De Zerbi is also still a serious Option

❌ Hansi Flick is not longer a candidate at the…