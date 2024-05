Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, θα παραμείνει στον σύλλογο παρά το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου.

Η Μπάγερν Μονάχου αναζητά τον διάδοχο του Τόμας Τούχελ και έχει δείξει ενδιαφέρον -μεταξύ άλλων- και για τον Όλιβερ Γκλάσνερ της Κρίσταλ Πάλας τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, ο Αυστριακός τεχνικός δεν θα μιλήσει με τους Βαυαρούς για την θέση του προπονητή, με τον πρώην προπονητή της Άιντραχτ Φρανκφούρτης να είναι χαρούμενος στο Σέλχερστ Παρκ, αφού είχε τεράστιο αντίκτυπο στα 12 παιχνίδια του ως επικεφαλής μέχρι στιγμής.

Ο 49χρονος, ο οποίος διορίστηκε προπονητής των Eagles τον Φεβρουάριο με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026, εντυπωσίασε στο σύντομο χρονικό διάστημα, με τη νίκη του Σαββάτου με 3-1 στη Γουλβς την πέμπτη τους νίκη σε έξι αγώνες στην Premier League. Η νίκη στο «Μολινό» οδήγησε την Πάλας στη 12η θέση και, με ένα παιχνίδι να έχει απομείνει, έχει ακόμη φιλοδοξίες να τερματίσει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα.

Από τον πρώτο αγώνα του Γκλάσνερ ως επικεφαλής τον Φεβρουάριο, μόνο η Μάντσεστερ Σίτι (εννιά νίκες, 29 πόντοι) και η Άρσεναλ (εννέα νίκες, 28 πόντοι) έχουν κερδίσει περισσότερα παιχνίδια και βαθμούς στην Πρέμιερ Λιγκ από τους Αετούς (έξι νίκες, 21 πόντοι).

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι ο Κρίστιαν Φαλκ αναφέρει πως ο Γκλάσνερ ήταν θετικός να αναλάβει το «τιμόνι» ενός ευρωπαϊκού club και να διεκδικήσει το Champions League, αλλά όταν η διοίκηση της Μπάγερν απευθύνθηκε στην Κρίσταλ Πάλας για να μάθει τις απαιτήσεις της, τότε οι Άγγλοι αξίωσαν ένα αδιανόητο ποσό για να παραχωρήσουν τον προπονητή τους.

Ποιο ήταν αυτό; Τα 100 εκατομμύρια ευρώ!

✅ With Oliver Glasner, FC Bayern failed for the fourth time to sign a new coach

❇️ Bayern offered 18 million euros to Crystal Palace

❇️ The club demanded 100 million euros

❇️ no agreement, the Deal is over now@BILD_Sport