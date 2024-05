Νέος προπονητής της Μπάγερν θα πρέπει να θεωρείται ο Βίνσεντ Κομπανί με τους Βαυαρούς να αναμένεται να καταβάλουν το ποσό των 12 εκατομμύριων στην Μπέρνλι.

Νέα εποχή στην Μπάγερν. Έπειτα από συνεχόμενα... άκυρα, οι Βαυαροί βρήκαν επιτέλους τον διάδοχο του Τόμας Τούχελ και ακούει στο όνομα του Βινσέντ Κομπανί.

Η Μπάγερν κατάφερε να βρει τη χρυσή τομή και με την Μπέρνλι και αφού ξεπέρασε και το συγκεκριμένο εμπόδιο ο Κομπανί αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες στο Μόναχο για να υπογράψει το συμβόλαιο του που θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο το deal αυτό θα κοστίσει στην Μπάγερν γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι Βαυαροί δέχτηκαν να καταβάλουν το συγκεκριμένο ποσό στην Μπέρνλι ώστε να τον... απελευθερώσουν από τους «κλάρετς». Ο Κομπανί θα ταξιδέψει μέσα στις επόμενες ώρες και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο, κάνοντας ένα τεράστιο άλμα στην προπονητική του καριέρα.

