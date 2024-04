Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είναι κοντά στη συμφωνία του με την Μπάγερν Μονάχου για την επιστροφή του.

Η άμμος στην κλεψύδρα της παραμονή του Τόμας Τούχελ στην Μπάγερν Μονάχου στερεύει. Ο Γερμανός κόουτς δεδομένα δεν θα συνεχίσει στους Βαυαρούς και την επόμενη σεζόν και ήδη το κλαμπ τρέχει τις διαδικασίες για την ανεύρεση του διαδόχου του, ο οποίος θα αναλάβει να γυρίσει την ομάδα στην κορυφή της Bundesliga, μετά την απώλεια του τίτλου από την τρομερή Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ισπανός τεχνικός ήταν ο πρώτος στόχος της Μπάγερν, όμως ξεκαθάρισε τόσο στον σύλλογο του Μονάχου, όσο και στη Λίβερπουλ (στις οποίες είχε αγωνιστεί), πως θα παραμείνει στις Ασπιρίνες και την επόμενη σεζόν. Η λύση που δείχνει να είναι σε πρώτο πλάνο είναι ιδιαίτερα γνώριμη, καθώς πρόκειται για τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν!

🚨🆕 News #Nagelsmann | His return to FC Bayern is becoming more and more concrete ✔️



➡️ Advanced talks now and plans about a three- or four-year contract



➡️ Nagelsmann can imagine to return to Bayern but has not yet given his final green light. No final agreements yet.… pic.twitter.com/mSAz3J9IBE