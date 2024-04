Το ενδεχόμενο της επιστροφής του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον βαυαρικό πάγκο εξετάζουν στο στρατόπεδο της Μπάγερν με τον Γερμανό να είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο φαβορί.

Μεγάλες και πολλές αλλαγές έχουν προαναγγείλει οι άνθρωποι της Μπάγερν το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι Βαυαροί έχουν ανακοινώσει άλλωστε ότι ο Τόμας Τούχελ θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν και τα σενάρια για τον διάδοχο του δίνουν και παίρνουν, με τους Γερμανούς να φέρνουν στο προσκήνιο ένα όνομα έκπληξη.

Πρόκειται για τον προπονητή που έδιωξαν οι Βαυαροί πριν αναλάβει ο Τούχελ. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν φέρεται να βρίσκεται και πάλι στη λίστα της Μπάγερν και μάλιστα φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Σύμφωνα με την BILD οι Βαυαροί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο του προπονητή της εθνικής Γερμανίας ο οποίος δεν αναμένεται να συνεχίσει στα «Πάντσερ» μετά το Euro.

Η διοίκηση της Μπάγερν θεωρεί ότι έπραξε βιαστικά με την απομάκρυνση του την περασμένη σεζόν. Το πρόβλημα της υπόθεσης ωστόσο είναι το ότι ο Νάγκελσμαν θα βρίσκεται στο Euro, με τους Βαυαρούς ωστόσο να έχουν έτοιμο πλάνο. Εάν επιτευχθεί συμφωνία, τότε ο Νάγκελσμαν θα φτιάξει το ολοκληρωτικό πλάνο μέχρι να αναλάβει εκείνος και θα αναθέσει το αρχικό στάδιο στους Μαξ Έμπερλ και Κρίστοφ Φρόιντ, τον τεχνικό διευθυντή και τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου.

