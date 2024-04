Ο Χάρι Κέιν πέτυχε δύο γκολ απέναντι στην Άιντραχτ και κατάφερε να σημειώσει ένα τρομερό ρεκόρ με τη φανέλα της Μπάγερν στην πρώτη του σεζόν στην Bundesliga.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της Μπάγερν για ακόμη μια φορά ήταν ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος φορ πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Μπάγερν με 2-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και κατάφερε να σημειώσει ένα τρομερό ρεκόρ στην πρώτη του σεζόν στην Bundesliga.

Ο Άγγλος killer κατάφερε να «πληγώσει» και την Άιντραχτ και να «κυκλώσει» με αυτόν τον τρόπο όλες τις ομάδες της Bundesliga, έχοντας καταφέρει να συμμετάσχει σε γκολ είτε με δικό του τέρμα, είτε με ασίστ απέναντι σε όλα τα κλαμπ της πρώτης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος.

Ο Κέιν μετράει φέτος στην Bundesliga 35 γκολ και 7 ασίστ, έχοντας συμμετοχή σε 42 γκολ της Μπάγερν στο πρωτάθλημα. Κανείς άλλος φυσικά δεν έχει καταφέρει να συνεισφέρει περισσότερο από τον άλλοτε αρχηγό της Τότεναμ φέτος στην Bundesliga.

Τι απομένει πλέον για τον Άγγλο στράικερ. Να σπάσει το «θρυλικό» ρεκόρ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν στην Bundesliga. Με μόλις τρεις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε, ο Κέιν που έχει σκοράρει 35 γκολ φέτος στο πρωτάθλημα κυνηγά το ρεκόρ των 41 γκολ που είχε πετύχει ο Πολωνός με τη φανέλα της Μπάγερν τη σεζόν 2020/21. Σίγουρα ο στόχος μοιάζει αρκετά δύσκολος ωστόσο ο Κέιν δήλωσε ότι θα προσπαθήσει για να τα καταφέρει.

«Είναι πιθανό, ωστόσο θα πρέπει να πάρω... φόρα για να καταφέρω. Πρέπει να σκοράρει μερικά γκολ και την επόμενη εβδομάδα. Είναι εκεί, είναι κοντά. Εξαρτάται φυσικά και από τα δύο τελευταία παιχνίδια. Ήταν θετικό το ότι βοήθησα σήμερα την ομάδα μου να κερδίσουμε», δήλωσε ο Άγγλος φορ μετά το τέλος της αναμέτρησης.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎯 Harry Kane has scored or assisted against every Bundesliga side this season. He has 42 goals + 13 assists for Bayern this campaign. 🤩 pic.twitter.com/E19r90Hx45