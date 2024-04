Επικοινωνία με την πλευρά του Ζινεντίν Ζιντάν είχε η Μπάγερν ώστε να μάθει εάν ο Γάλλος είναι διαθέσιμος και πρόθυμος να επιστρέψει στους πάγκους.

Τον άνθρωπο που θα καλύψει το κενό του Τόμας Τούχελ την επόμενη αγωνιστική περίοδο εξακολουθεί να ψάχνει η Μπάγερν. Ο Τσάμπι Αλόνσο ήταν ο μεγάλος στόχος ωστόσο ο Ισπανός αποφάσισε να συνεχίσει στην Μπάγερ Λεβερκούζεν με αποτέλεσμα οι Βαυαροί να εξετάζουν άλλες περιπτώσεις.

Ανάμεσα τους φαίνεται πως βρίσκεται και ο Ζιντάν. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, η Μπάγερν επικοινώνησε με τον Ζιντάν ώστε να μάθει εάν είναι διαθέσιμος και πρόθυμος να επιστρέψει στους πάγκους και να αναλάβει τους Βαυαρούς. Η Marca αποκάλυψε την επικοινωνία των δύο πλευρών, δίχως όμως να δίνει παραπάνω πληροφορίες.

Ο «Ζιζού» παραμένει ελεύθερος στην προπονητική αγορά, καθώς από το καλοκαίρι του 2021, όταν αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έχει προπονήσει άλλη ομάδα.

