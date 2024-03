Την παραμονή του στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν ανακοίνωσε ο Τσάμπι Αλόνσο.

Ήταν οριστικό, πλέον είναι και επίσημο. Ο Τσάμπι Αλόνσο θα συνεχίσει στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν και την επόμενη σεζόν, βάζοντας τέλος σε κάθε πιθανό σενάριο αποχώρησης του από τις «ασπιρίνες».

Ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε την απόφαση του στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι μετά από συζήτηση που είχε με τη διοίκηση της Λεβερκούζεν, αποφάσισε ότι δεν θα αποχωρήσει από τον σύλλογο και έτσι θα συνεχίσει στην Μπάγερ για ακόμη μια σεζόν τουλάχιστον.

«Είχα μια θετική συνάντηση με τους ανθρώπους της Μπάγερ Λεβερκούζεν και τους ενημέρωσα ότι θα παραμείνω στην ομάδα. Μετά από πολλά σενάρια αναφορικά με το μέλλον μου αποφάσισα να συνεχίσω. Το μέρος αυτό είναι για εμένα», τόνισε ο Αλόνσο, υποχρεώνοντας τη Λίβερπουλ και την Μπάγερν να στραφούν σε άλλες περιπτώσεις προπονητών.

