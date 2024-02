Στα «πιτς» θα χρειαστεί να μπει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπάγερν Σάσα Μποΐ μετά από μόλις δύο συμμετοχές με τους Βαυαρούς.

Ακόμα ένα πρόβλημα για την Μπάγερν και τον Τόμας Τούχελ ο οποίος περνάει τις δυσκολότερες ημέρες του στο Μόναχο. Ο λόγος για το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Βαυαρών, Σάσα Μποΐ ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην τελευταία προπόνηση των Βαυαρών, περνώντας έτσι στα «πιτς».

Όπως ανακοίνωσε η Μπάγερν με ενημέρωση της ο 23χρονος Γάλλος δεξιός υπέστη θλάση και θα απουσιάσει για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. Αναμενόμενα θα χάσει τη ρεβάνς με τη Λάτσιο στην «Allianz Arena» για τους «16» του Champions League με τον Τούχελ να έχει να διαχειριστεί ακόμα ένα αγωνιστικό πρόβλημα.

Ο Μποΐ αποκτήθηκε τον Γενάρη από τη Γαλατάσαραϊ έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας αγωνιστεί μέχρι στιγμής σε δύο αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μπάγερν.

